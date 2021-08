Me revienta tener que escribir sobre política, soy una persona vehemente y me duele en el alma algunos comportamientos de nuestros dirigentes, en este caso del Gobierno de nuestra Comunidad Canaria. Ordenan y mandan con un poder omnímodo que uno no sabe quién se los ha otorgado. Pongo tres ejemplos: El primero, el toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana que ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El segundo, dejar de atender a enfermos de patologías diferentes al COVID19 por falta de medios. El tercero, concerniente a la política nacional, la reunión “bilateral” con dirigentes de Cataluña que ha sido de risa y pena.

Modestamente me dirijo al Presidente de Canarias para decirle que hacen falta más médicos especialistas y de cabecera, enfermeros y auxiliares e, incluso administrativos, pues conseguir que te cojan el teléfono en tu Centro de Salud, es casi de héroes. No sé la cifra necesaria, pero está claro que hacen falta más profesionales para la paliar la situación. El costo de ese personal, aunque sea temporal, va directamente al consumo, es decir, al gasto, vivienda, calzado, alimentación y otros, o sea, que revierte nuevamente en el presupuesto. Si esta idea no le parece bien, tengo otra, sean solidarios y bájense sus apetitosos salarios, con un 20% seguramente dada la cantidad de políticos y asesores que están a su cargo, tendremos suficiente; pero lo que no se puede hacer es dejar de atender enfermos y seguir saturando a los profesionales tanto de urgencias como de los Centros de Salud, donde desde hace año y medio está limitada la atención presencial y las solicitudes telefónicas se atienden mal o no se hacen. En esto también andan bastante despistados.

En cuanto a los que no hacen caso de las ordenanzas o ponerse la mascarilla, reúnanlos en la provincia occidental con mono azul y en la oriental con amarillo y, sáquenlos a la calle a prestar servicios a la Comunidad, como hace el Juez de Granada, nada de multitas que nunca van a pagar, limpieza y cuidado de calles, parques y jardines que bastante sucios están. Presidente, ustedes que tanto presumen de progresismo, libertad y democracia, sinceramente, se han convertido en totalitarios.

Cambiando de tercio, que curioso es Internet y las Redes Sociales, cuanto más hablo sobre la pandemia de Diabetes, esa asesina silenciosa, más noticas me llegan todos los días. Hay recomendaciones y tratamientos para todos los gustos. Lo último es sobre un alimento que desconocía, el mijo. Es un cereal muy beneficioso para la salud que contiene mucho hierro y vitaminas y que elimina la glucosa en la sangre. Las nueces también son buenas para saciarse a media mañana o tarde y son un buen compañero de la consabida manzana. El aguacate, que están impagables a 10 euros el kilo, el salvado y el pan de centeno, también son convenientes. Resaltan los especialistas cómo y cuándo debemos medirnos la glucosa, además de otras recomendaciones muy interesantes, ya sabidas, pero que nunca vienen mal recordar.

Para este tenaz y cabezón que lucha para la erradicación de la enfermedad, es un NOTICION la crónica publicada en el periódico El Español, EL IMPLANTE PARA DIABETICOS QUE SUSTITUYE AL PANCREAS. Dos equipos investigadores en Estados Unidos están trabajando en este implante fabricado con impresora 3D, capaz de detectar el nivel de glucosa en sangre y suministrar la insulina necesaria. La información es bastante larga y sustanciosa, pero no deja de ser esperanzadora para los enfermos, a los que recomiendo estar al tanto de todo lo que salga a partir de ahora sobre este extraordinario invento.

Lamento haber escrito anteriormente sobre la falta de atención y dedicación en la búsqueda de soluciones para esta terrible pandemia. Me equivoqué gratamente porque sí que existen personas y entidades consagradas y esforzándose por conseguir la erradicación. No estoy solo, sino bien acompañado por colaboradores, que crecen tanto cada día en cantidad, que hasta podría montar una asociación. No es ese el objetivo. Sí me preocupa el adormilamiento de la Federación de Diabéticos de Canarias, que no han salido raudos en defensa de los enfermos, ni han dado toques de atención al Gobierno Canario porque están comprometidos con convenios de colaboración. CON DIOS.

