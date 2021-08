El presidente Ángel Víctor Torres, después de visitar a la virgen más bonita y más morena en Candelaria – allá se fueron representantes de todos los partidos parlamentarios salvo Podemos, en una muestra siempre renovada del respeto que les merece el Estado aconfesional -- anunció a los periodistas que el Gobierno de Canarias va a aprobar “una norma legislativa” y disponer así de cobertura jurídica para desarrollar las medidas contra la pandemia que estime oportunas. Añadió el señor presidente que el texto se está puliendo – no fumando, puliendo –con el Ministerio de Sanidad. La única norma legislativa que se me ocurre es un decreto ley, que obligatoriamente deberá ser convalidado por el Parlamento de Canarias, por lo que tal vez sería más juicioso consensuar el susodicho decreto con los grupos de la Cámara para que sea aprobado por unanimidad. Algo que de todas formas no sirve absolutamente para nada, aunque me enternece que el Gobierno autonómico, con todo lo que tiene encima, sea aun capaz de jugar un rato y recuperar el alma de niño inocente y entusiasmado por las pequeñeces que debe tener cualquier gobierno, sobre todo un gobierno progresista cuyo presidente – como todos los presidentes baratarios precedentes – muestras sus respetos a una talla policromada.

Un decreto ley, por muy convalidado que esté, no puede afectar a las libertades y derechos ciudadanos consagrados por la Constitución ni durante medio segundo. El origen de esta situación – creánme que me agota más a mí repetirlo que a ustedes releerlo – fue la decisión del presidente Pedro Sánchez de levantar el estado de alarma y allá las comunidades autónomas que se las compongan. Y es una coyuntura que, simplemente, no puede resolverse con un decreto ley, aunque Torres y su gobierno lo pulan con el mejor papel de lija. Lo que marcaba el sentido de la prudencia más elemental no era traspasar el problema del control pandémico a las comunidades autónomas bajo la hipocritona máscara de la cogobernanza, sino que las Cortes aprobaran una normativa – mejor una ley orgánica –como lo hizo la República Federal Alemana. La llamada Ley de Protección contra Infecciones se aprobó el año pasado en Alemania y en abril fue modificada por el Bundestag, tras un debate intenso en el que no faltaron críticas feroces, reticencias y suspicacias tanto de la oposición como de los landers. Una vez definidos criterios sanitarios comunes y unas reglas comunes, el Gobierno federal puede tomar las medidas contra los contagios o por propia iniciativa o por solicitud de los landers sin problemas de denuncias en los juzgados o en el Tribunal Constitucional.

Así es, más o menos, como se actúa en los países serios. No me creo que Torres ignore que su decreto –y las decisiones reglamentarias que puedan derivar del mismo – terminará en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Imagino que –como ocurre a menudo en estos días aciagos – se trata de aparentar que se hace algo, no para garantizar una eficaz gestión de la pandemia, sino para no parecer un caballero afable, con barba de tres días y superfluo. Lo cierto que tanto el Ejecutivo con las corporaciones locales y los mismos vecinos podrían hacer bastantes cosas. Mañana del sábado en El Médano. La playa principal está dividida en dos mitades y un grupito de pibas y pibes, con una autoridad que nadie conoce, vigilan el aforo. Pero las tumbonas que gestiona el ayuntamiento de Granadilla no tienen ninguna separación, están unas pegadas a otras, y la gente se tumba, ríe, bebe y come en ellas, se arremolina alrededor. Es estúpido, es ineficaz, es lamentable, pero es que cientos de personas comerán dentro de un par de horas en las terrazas próximas a la plaza. Torres anuncia un decreto que no podrá aplicar pero que, aun si pudiera, sería incapaz de hacerlo.