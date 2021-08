Nunca es tarde para aprender. Nunca se es tan mayor que no podamos tener sintonizada adecuadamente la antena del aprendizaje. Mucho más cuando es temprano, cuando estamos en edad y con capacidad para hacernos con la información que nos ofrece la realidad. Aprender es desarrollarnos, profundizar en lo que somos, querer ir más allá o más al fondo de lo que nos rodea.

Pero hay bastante desmotivación al respecto en todos, los tiernos y los maduros. Las coyunturas sociales y económicas despiertan interrogantes sobre el sentido. ¿Para qué aprender si todo está enfermo y no va a servir de nada lo aprendido? ¿Para qué aprender si nos quedan tres telediarios? Y como estas, un largo etcétera de disculpas relativamente fundadas. Hay mucha desmotivación.

Las alternativas tecnológicas también desmotivan. Si necesito algo lo busco en la red. Cualquier tutorial de cualquier materia nos ofrece la solución adecuada. ¿Para qué aprender si todo está en el buscador del móvil? Es escandalosa la cifra de la que nos informan los estudios sociológicos de las personas que llevan más de cuatro años sin intentar siquiera leer un libro. Ni como medio de entretenimiento tiene la lectura cabida en nuestra sociedad.

Hay aún otro nivel de desmotivación. El de quienes no aprenden porque lo saben todo. O porque creen saberlo todo, pues a poco que escuchemos su discurso o que veamos sus dinámicas vitales, descubrimos las mismas lagunas que tenemos nosotros. No aprenden porque se les ha cubierto con una sabiduría innata que es un dechado de certezas absolutas cosidas por una prepotencia evidente. Y no buscan aprender. Y están amputados para aprender.

El ser humano es curioso y se hace preguntas. Está en nuestra identidad psico-social más profunda. Queremos saber por qué pasa lo que pasa y por qué pasa de esa determinada manera. La curiosidad infantil es la prueba del algodón. Somos así. Necesitamos vivir aprendiendo. Pero ¿a quiénes les puede molestar este espíritu radicalmente crítico que no se contenta con respuestas simples? ¿Por qué apagar la curiosidad?

Cuando nada nos interesa ni nos motiva algo grave ha ocurrido en nuestra salud humana.

Los informativos terminan con cierta reiteración con informaciones sobre un anciano o una anciana que acaba de concluir sus estudios de grado, o acaba de obtener un título universitario, como si fueran hechos de circo, llamativos por extraños. No debería ser extraño que haya personas que decidan morir aprendiendo hasta el final. Y más allá, donde la verdad plena se nos revelará.

Siempre será preferible dialogar con alguien que cuestione lo que dices y pregunte hasta que te agote haciéndote argumentar tus propias certezas, que dialogar con alguien a quien no le interesa nada de lo que puedas decir. Curiosos, hacen falta curiosos.

No sé por qué siempre me viene la anécdota de aquel alumno del Dr. Acirón Royo que dimitió de su tesis doctoral por una grave enfermedad cardiaca. El profesor le dijo, que se dejara de tonterías y que se muriera terminando su tesis doctoral.

Enseñar a aprender es un gran oficio; aprender es una extraordinaria tarea.