Coincide el aniversario del Desastre de Annual (infamante derrota del ejército colonial español ante las guerrillas rifeñas) con la retirada total de las tropas norteamericanas de Afganistán, que culminará el próximo 31 de agosto. Podría objetarse que uno y otro acontecimiento no tienen comparación; por el escenario bélico en el que se desarrollaron (Norte de África en un caso y Centro de Asia en el otro); por el número de muertos (11.500 en el bando español y cerca de 200.000 y 1, 2 millones de desplazados en la coalición militar que comandaba Estados Unidos), y por el impacto que esas dos aventuras militares tuvieron en la opinión pública de cada nación: (En España, las horribles imágenes de la tropa pasada a cuchillo por los rifeños dio paso a la dictadura del general Primo de Rivera, luego a la II República, y por último a la Guerra Civil y a la dictadura del general Franco. Y en Estados Unidos llega por sorpresa a la Casa Blanca el inefable populista Donald Trump, que anunció la retirada militar en algunos conflictos regionales que suponían un costo económico imposible de mantener). Al margen de señalar la circunstancia casual de que tanto en la Monarquía marroquí como en la República afgana la religión predominante sea el Islam, el rasgo de carácter en el que coinciden ambas las dos naciones, cada una en su tiempo y en su circunstancia, es el colonialismo o poscolonialismo. La matanza de Annual es el reflejo de la mentalidad colonial del rey Alfonso XIII y de su general favorito, Manuel Fernández Silvestre, que, al parecer, murió en la batalla contra las tropas de Abd el-Krim, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Y mentalidad colonial o poscolonial también cabe atribuir a los sucesivos gobiernos norteamericanos a partir de 1945, una vez finalizada la II Guerra Mundial. Con su territorio a salvo de los destrozos causados en Europa y en Japón, con su potentísima industria, su inmensa riqueza agrícola y ganadera, y con la sensación de superioridad militar que le proporcionaba el uso exclusivo (en un primer momento) de la bomba atómica, el liderazgo de Washington no tenía discusión. Dentro de su imperial área de influencia, de la que había que excluir a la Unión Soviética y a la China Roja, el número de intervenciones militares fue en aumento. Unas veces con implicación directa de tropas (Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Panamá, Granada, Irak, Afganistán, etc.) y otras mediante financiación, prácticas subversivas, o bloqueos económicos. La retirada de Afganistán, tras veinte años de ocupación, pone fin, por el momento, a una aventura ruinosa. Comenzó en 1973 con el final de una monarquía y la proclamación de una república de inspiración socialista; siguió con la invasión de la Rusia soviética en 1978, so pretexto de ayudar al gobierno republicano en su lucha contra los talibanes y los islamistas radicales financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo Pérsico. Y concluyó con la retirada del ejército ruso, con el regreso de los talibanes y con la declaración de guerra duradera que hizo el segundo de los Bush, que quiso ver en el islamismo radical a los responsables de los atentados contra las Torres Gemelas. Tanto estropicio para nada.