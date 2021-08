El presidente Torres y su jefe, Pedro Sánchez, mantuvieron por fin ayer un encuentro –que Torres no ha dudado en calificar ahora de oficial y no de tiempo «para departir»–, que al final tampoco ha sido muy largo (dos horitas justas), porque había prisa para el acto de Saramago. Pero que –según Torres– ha sido tiempo suficiente para poder hablar de los principales asuntos que le preocupan: la aplicación del REF al audiovisual, la dificultad para crear empleo o el reparto de los fondos europeos. Torres ha asegurado que en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022 se «recogerá el Régimen Económico y Fiscal», aunque no ha aclarado de dónde lo recogerán. Porque es verdad que lo han dejado bastante tirado…

No hay que hacerse demasiada mala sangre ni esperar milagros de lo que el propio Torres calificaba hace pocos días de un encuentro de colegas para hablar de aficiones comunes. Pero esta vez no quería que nadie le diera con el timple en la cabeza, y al final, tras la visita al palacete veraniego de La Mareta, Torres nos ha contado que la reunión ha dado mucho de sí.

Veamos: Según Torres, la cuestión del diferencial fiscal del sector audiovisual está ya resuelta y los cambios que garanticen el mantenimiento del diferencial que establece el REF se materializaran tras el verano. «A la vuelta del verano», ha dicho. No parece una gran novedad: es lo mismo que ha dicho la ministra y lo mismo que el mismo Torres aseguró hace unos pocos días en el Parlamento de Canarias. Lo que no dijo ni él entonces, ni parece que vaya a decirlo ahora después de la reunión con su jefe, es cómo se resolverá, si la solución será retroactiva, si el PSOE apoyará en el Parlamento el recurso al Constitucional para que quede claro que Canarias tenía razón al pedir que no le tocaran los fueros… y para que no vuelvan a tocárnoslos. Habrá que esperar a después del verano, para ver qué ocurre. Pero yo no me fiaría demasiado. Lo que va a hacer el Ministerio es una larga cambiada. Con parada en el Presupuesto.

¿Y los fondos? Tras la reunión, Sánchez sabe ya que «Canarias tiene proyectos relevantes». Se los ha contado Torres. Y sería estupendo que cuando Torres tenga un ratito nos los cuente a nosotros también, y que nos diga si sabe ya de cuánto dinero va a disponer el Gobierno regional en 2022 y 2023 para ayudar a que la región levante cabeza.

Otra: Torres ha explicado que ha hablado con Sánchez de la deuda de carreteras y del superávit, cuestiones muy distintas, por cierto. La primera consiste en que paguen. Ya no valen compromisos para después, porque llevan pasándose el pago de la deuda de carreteras –fruto de una sentencia del Supremo– mismamente por el arco de triunfo. Desde hace ya años. Torres confía en que se trata de una cuestión que se va «a resolver», pero si esto se prolonga todavía más, lo que va a ocurrir no es que se resuelva. Es que se olvide. En cuanto al superávit, estaría bien saber que solución es la que propone no ya Sánchez, sino el propio Gobierno de Canarias. De momento, lo único que nos dicen es que se habla y se resolverá.

Y otra más: se habló del fenómeno migratorio y de los menores no acompañados, y parece que Sánchez le trasladó a Torres «su sensibilidad» y su deseo de «buscar soluciones». Pues eso, sensibilidad y deseo. Enternecedor. Luego añade Torres que lo de los menores depende de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, y la solución a la emigración de las relaciones bilaterales entre el Gobierno de España y los Gobiernos de Senegal, Marruecos y Mauritania. Y el precio de la luz de Rusia, que cobra más el gas. Y el retraso en la vacunación de las farmacéuticas, que no cumplieron lo prometido. Y el calor es culpa de la derecha negacionista, pero no de comer demasiada carne, incluso del presidente Sánchez, que se derrite de placer ante los chuletones. Explicaciones, los problemas tienen a patadas. Soluciones, menos. Confundir las explicaciones con las soluciones es puro nihilismo.