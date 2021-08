Esta izquierda tampoco tiene relación alguna con Maozedong, que preconizaba el análisis concreto de la realidad concreta. La realidad para ella básicamente es algo también a inventar, como todo sobre lo que operan, por eso la mentira y engaño sistemáticos, como nunca habíamos conocido, no son contingentes patinazos sino necesidad. Es tan deslizante la realidad que cuando empiezo este artículo y no sabía si escribir sobre la supresión del MIR para Cataluña, lo han vuelto a revocar. Un tiempo perfecto: todo es novedad, no hay realidad que se asiente, si parece que lo hace, no lo es, porque es mentira. Sin haber oído hablar del pensamiento Maozedong, como finalizaban las organizaciones calificadas marxistas leninistas, siguen a rajatabla a Bauman y su sociedad líquida o, aún mejor, licuescente, sin tampoco conocerlo. Después de las olimpiadas de Hitler, la de los Panteras Negras de México/68, Moscú/80 y su boicot, estas de Tokio encerraban también gestos muy reivindicativos.`

Lo bueno de esta época es que la sociedad y cultura actuales están plenamente diagnosticadas, sobre todo en cuanto al victimismo tan pedestre. Los científicos sociales, filósofos, teóricos vienen enunciándolo desde hace mucho; la atleta Peleteiro celebraba su éxito diciendo que a mucha gente molestaría que hayan ganado las medallas del día unos negros, e involucraba (que tampoco es, algo muy propio de los semilleros totalitarios: hablar por los demás) al medallista de Lanzarote de origen dominicano, que no había dicho nada.

Acaece que Peleteiro, básicamente gallega, se empeña en ser negra cuando a lo más sería mulata, si mirase la población de Cuba, la negra es minoritaria, pero muy nutrida la mulata como ocurre en Brasil. Peleteiro no tiene empacho en calificarse de lo que no es, en cualquier clasificación –que parece importarle muchísimo– no pasaría de mulata. Ser negra le hace sentirse más víctima, más víctima odiada. Da igual que sea mera suposición sin un leve registro empírico, fáctico, documentado. Cuánta gente conocemos que siempre se victimiza, que si el paro, la sociedad, la familia, educación y nunca depende de ellos mismos. ¿Pero en una medallista?: La fuerza del mainstream.

La esclavitud, las discriminaciones, el racismo han ido desapareciendo o reducidos de manera extraordinaria, sin embargo aquellas condiciones son añoradas (hacen víctima) y han pasado a ser imaginarias, deseadas, autocompasivas, directamente construidas, y cuanto más odiados, vilipendiados se imaginan, más satisfacción psicológica obtienen. Luego está la izquierda que necesita construir un mundo lleno de odio contra el que luchar sacando el suyo (agente primero), o de lo contrario, necesitarían programas (no veleidades), gestión, formación, solvencia, honestidad.

Tan enfermos de narcisismo, creen que los demás vivimos pendientes de ellos.