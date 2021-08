Hay personas con un talento especial. Todos estamos de acuerdo, nos atraigan o no los colores del Barça, en que Lionel Messi tiene una capacidad para el fútbol única. Como en tantos otros ámbitos de la realidad, hay personas que manifiestan tener una especial capacidad para llevar adelante aquello a lo que se dedican. Y cuando menos nos felicitamos por haber tenido la oportunidad de que su buen hacer y talento haya coincidido con nuestra época para poder valorarlo.

Su salida del equipo de su vida ha supuesto un eco mediático que casi alcanza los decibelios de los mismos Juegos Olímpicos en Japón. Es un fenómeno que merece, cuando menos, que nos paremos a pensar lo que significa esta estratosférica repercusión desde una perspectiva social, cultural y educativa. Porque los paradigmas sociales los construimos y los deconstruimos como consecuencia de nuestros valores básicos. Y los valores que proponemos y se nos proponen responden a nueva manera de valorar la realidad.

¿Qué se ve y qué no se ve en Lionel Messi? Se ve al futbolista, pero no se ve su dedicación y valoración de la familia a la que ha sabido desvincular del circo mediático de la farándula de los famosos que viven de desnudar su intimidad delante los medios. Vemos sus milimétricos regates y su acierto en las faltas directas, pero no vemos su sencilla vida sin excesos grandilocuentes como consecuencia de su potencia económica. Vemos sus pases y asistencias exitosas, pero no vemos sus manifestaciones polémicas. Tal vez no vemos nada de esto porque no se dan.

Algunos pudieran calificar esta actitud como consecuencia de una timidez y falta de capacidad comunicativa importante; a otros nos gusta imaginar y valorar esta peculiaridad como humildad profesional. Siendo el mejor, siempre ha hablado de equipo, del valor del trabajo en equipo. Sus éxitos son los del equipo, a diferencia de quien hace suyos los logros de todos. No he escuchado polémicas por su parte en relación a los premios deportivos personales en los que se ha postulado su candidatura.

También soy consciente de que nadie encierra en sí mismo tanta virtud que no pueda entonar en su conciencia íntima culpas y autorreproches. Nadie es plenamente perfecto. Pero dentro de sus supuestas imperfecciones, hay aspectos estereotípicos que pueden ser propuestos como ejemplares. Y considero ejemplar la propuesta de la humildad profesional en este caso.

A pesar de todo, seguirá habiendo vida después de Messi, como la hubo después de Pelé, de Ronaldo o Ronaldiño. Nadie paraliza la historia con su desaparición. Se sigue adelante, porque una figura solo se distingue sobre un fondo que lo permite. El fondo es quien hace posible la figura. Y siempre existirá espacio para que sigamos añorando testigos de un valioso trabajo en equipo en el que quepan las extraordinarias capacidades personales sin robarle protagonismo al grupo que le contiene y acompaña.

Los messis de la investigación, de la docencia, de la empresa, de la cultura, de la política, de la fe… Esos que siguen ofreciendo lo mejor de sí, haciendo grande la sociedad en su conjunto, seguirán existiendo y regateando, y disparando a la escuadra del futuro posibilidades de mejora. Nosotros pasaremos; puede que no se nos renueve el contrato o se fiche a alguien mejor, pero solo debemos pretender dejar una estala que haga grande a aquellos que han participado con nosotros en el partido de la vida.

Hay vida después de Lionel Messi.