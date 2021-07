Lo de Madrid con Canarias y sus fueros es un sinvivir. No salimos de una para entrar en otra. Aún nos deben 400 millones de los convenios de carreteras que nos sisaron. Son casi los 400 millones que Canarias tendría que pagar por los adelantos a cuenta del sistema de financiación (porque nuestra recaudación se ha desplomado) de los que Román Rodríguez, consejero canario de Hacienda ha pedido una «condonación». O sea, que una mano lave la otra. Dice que se lo han aceptado. Ya veremos. Pero aún colea lo de las subvenciones al rodaje de películas en Canarias. Que debe ser un tema estratégico porque Pedro Sánchez no fue a la Casa Blanca en su viaje a los EEUU, pero sí a las sedes de las principales productoras de cine. Si el río suena es que agua lleva. La polémica sobre el diferencial que tendría que tener Canarias con respecto a la Península no tiene sentido. Después de meter la pata y vulnerar la Ley de REF, el ministerio de Hacienda, para intentar arreglar el desaguisado, coló en un real decreto ley de medidas urgentes en fiscalidad energética una subida del tope del incentivo fiscal a los rodajes en las Islas de 5,4 a 12,4 millones. Lo mismo podría haberlo hecho de 5,4 a 18 millones, con lo que habría cumplido el REF y se habría solucionado el problema, el enfrentamiento y la vulneración de los fueros de las islas. Pero no se hizo. Lo que demuestra que el asunto no les importaba ni mucho ni poco. O lo que es lo mismo, que les interesaba que el incentivo fueran 10 millones en península y 12,4 en Canarias. Ellos sabrán por qué. Y si uno lo piensa un poco, también es fácil de columbrar.