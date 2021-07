Una España herida y humillada: el desastre de Annual

«La derrota de Annual no es una derrota militar, es la derrota del Estado español, que no ha sabido ser en África médico, ni maestro, ni ingeniero, ni juez, ni autoridad civil, ni soldado», (Marcelino Domingo, 1921, «M. Gájate Bajo»).

En el oscuro siglo XX, no es que el XIX fuera mejor, que nos tocó a los españoles sin duda es la Guerra Civil y sus consecuencias el episodio más dramático que se vivió. Pero si fuera de lo anterior hubiese que citar un momento duro para la sociedad española se podría elegir el que aconteció en julio de 1921, hace ahora justamente cien años, y que hoy recordamos, triste recuerdo, el desastre de Annual.

España mal que bien y con mucha desgana y ninguna ilusión había ocupado una zona al norte de Marruecos por mor de una serie de circunstancias que arrancan de la Conferencia de Algeciras de 1906 y más debido a los intereses combinados de Francia, Alemania e Inglaterra que a los deseos propios. El Gobierno y el Ejército sabían que no estábamos preparados ni material ni, sobre todo, anímicamente, para meternos en nuevas aventuras colonialistas después del varapalo del 98.

En todo caso, nos habíamos hecho con una zona de influencia, después un protectorado, en un territorio agreste en su configuración física y hostil socialmente hablando. Se había ido ocupando con posiciones militares aisladas, adentrándose cada vez más entre cabilas de gentes que no obedecían ni a su sultán y que, desde luego, veían con muy malos ojos a los infieles españoles queriendo dirigir los negocios públicos. Eran puestos mínimamente fortificados, mal comunicados, la mayoría sin nacientes de agua, y regentados por soldados, unos españoles, otros tropas indígenas, mal instruidos, mal dirigidos, mal dotados de medios para hacer su labor.

Si comenzamos nuestra historia en el puesto de Annual, a pocos kilómetros de Melilla, el 22 de julio de 1921, nos encontraríamos allí con el general Manuel Fernández Silvestre, (1871-1921), un militar condecorado, que en su condición de Comandante General de Melilla, había acudido con tropas de socorro a auxiliar esa posición muy comprometida frente a las harkas de Abd-el-Krim El Jatabi (1882-1963), el caudillo de la sublevación contra España, personaje peculiar y antiguo funcionario español que se llegaría a proclamar Presidente de la República del Rif.

En Annual acampaban unos cinco mil soldados propios del puesto y otros tantos que habían llegado con el general Silvestre como tropas de refuerzo. Annual es un valle casi semicircular, estrecho y profundo, cerrado por todas partes por altísimas e inaccesibles montañas, menos por un boquete estrecho que da al mar, según una descripción de la época. Es decir, una ratonera. El camino que lo unía a Melilla era una vía de montaña, estrecha, con mal firme, rodeada de alturas que la dominaban, con pendientes muy pronunciadas que imposibilitaban la circulación fluida de hombres, vehículos y suministro militar.

Las tropas del general Silvestre apenas tenían ni provisiones, ni agua, ni balas con que defenderse de las cabilas alzadas contra ellos que los rodeaban y acosaban, tras haber acabado con las guarniciones españolas de Abarrán, Sidi Dris e Igueriben.

Por otra parte, nadie podía acudir en su ayuda, al menos de forma inmediata. El general Berenguer (1873-1953), Alto Comisario del Protectorado, con residencia en Ceuta, andaba metido en otras operaciones y hubiese tardado varios días en estar en condiciones de llegar hasta allí. Desde el mar, solo podían recibir el apoyo de algunos cañoneros que no tenían una capacidad de fuego importante. En esas condiciones, Silvestre manda un telegrama a Berenguer: «No he acertado a dar a V.E. idea exacta de la situación en que se hallan mis tropas: constantemente hostilizadas; aguadas que han de ser sangrientas; cortada por el enemigo mi línea de abastecimiento y de evacuación de bajas; no dispongo otras municiones más que para un combate». Aceptando toda la responsabilidad, tiene en principio idea de retirarse a Ben Tieb y Beni Said, aunque luego el general Morales y tres mil de sus hombres se refugian en Monte Arruit. Allí esperará los refuerzos que, por error dice «no» deberán ser desembarcados en Melilla, según Julio Albi de la Cuesta.

¿Cómo se había llegado a esta situación? Pasado los hechos se crearían dos comisiones para dirimir responsabilidades: una militar, dirigida por el general Picasso y otra constituida en las Cortes que aunque no llegaron a resultados formales nos permiten saber que aquellos hombres acosados en Annual estaban sobre todo mal dirigidos, mal mandados. El general Silvestre y su Estado Mayor habían cometido errores de bulto, habían valorado inadecuadamente la situación previa y se equivocaron de pleno al programar la evacuación del puesto. Tampoco ayudaba, reitero, la preparación de las tropas, las españolas sin moral ni instrucción, las indígenas, con notables excepciones, poco de fiar.

Aquel día 22 de julio de 1921 lo que empezó siendo una retirada desordenada acabó siendo una desbandada sin tapujos. Abd-el-Krim escribe años después: «Los españoles huían tan rápido que a nuestros propios guerreros les costaba creer que su victoria fuera real». Aquella huida como un sálvese quien pueda, propició una matanza terrible por sus dimensiones y crueldad con las tropas españolas. Y después caería también en un plazo de días Monte Arruit (9 de agosto) en donde se habían refugiado el general Morales y sus hombres a quienes no valió de nada rendirse ya que fueron exterminados por los rifeños; también perdimos Nador y Zeluán, estos últimos a una decena de kilómetros de Melilla donde se instaló el miedo de la invasión por las harkas rifeñas hasta que el 24 empezaron a llegar tropas de apoyo, con ellas el comandante Francisco Franco que comenzaba a labrarse fama de buen militar, aunque ya sabemos cómo acabó. Un desastre en toda regla.

Oficialmente murieron o desaparecieron en combate unos trece mil hombre de los que cerca de once mil eran españoles, muchos de ellos torturados y asesinados de mala manera tras rendirse. Así nos describe A. Barea (La Ruta) el panorama del campo sembrado de cadáveres de soldados españoles: «Sin ojos o sin lengua, sin testículos, violados con estacas de alambrada, las manos atadas con sus propios intestinos, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, serrados en dos». El mismo día 22 murió, no se sabe si abatido por algún tirador o si se suicidó, el general Silvestre. Fueron veinte días de pesadilla.

Quienes investigaban las responsabilidades quedaron a medio camino ya que el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 interrumpió los trabajos y en 1924 se decretó una amnistía general que lo enterró todo. La guerra continuó hasta 1925, cuando con ayuda de tropas francesas se produjo el desembarco de Alhucemas y se restableció el mandato de España. Abd-el-Krim se rindió al año siguiente y tras un breve destierro en Reunión se estableció en El Cairo hasta su muerte. El general Berenguer se encargó de formar gobierno cuando en 1930 sucedió a Primo de Rivera. Continuó su vida como un general de prestigio hasta su muerte. En 1956 España se retira de Marruecos que alcanzó su plena independencia siendo sultán, después rey, Mohamed V.

No fue el único contratiempo serio en esa colonización apresurada y estéril, para oprimidos y opresores, ya que en 1909 España había pasado por la derrota del monte Gurugú que dio lugar a la Semana Trágica de Barcelona. En fin, una tragedia tras otra y de las que nadie fue responsable y pocos aprendieron algo.