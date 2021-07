Estaba a punto de escribir sobre Noemí Santana (en el reparto de villanías que organiza semanalmente la conspiración contra Santana y Podemos, Sauron siempre me asigna los martes, es una lata) cuando llegó a mi correo un comunicado conjunto (ops) del PSOE y Nueva Canarias cumpliendo una profecía que ambos compartieron la pasada semana. Atención: la ministra de Hacienda, en reunión con Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Pedro Quevedo, ha prometido que el diferencial fiscal de las producciones audiovisuales que se rueden en Canarias volverá a cumplir con el REF (atención) “antes de fin de año”. Hay una foto en la que se recoge el momento histórico del tremendo bacilón, y la expresión de lirones sonrientes del presidente y el vicepresidente es maravillosa. Antes de fin de año, dice María Jesús Montero, mora de la morería/que el día que tu naciste/grandes señales había, / la mar que estaba en calma/ la luna que estaba crecida/mora que en tal signo nace/no debe decir mentira. Es decir, que el REF queda suspendido momentáneamente – según este gazpachero compromiso puede quedarse así hasta el 31 de diciembre – por soberana decisión de la señora ministra.

Pero eso no es lo más hilarante del asunto. Se recordará que Montero, en previsión de que la ley contra el fraude fiscal -sobre una de cuyas disposiciones emitió informe desfavorable el Parlamento de Canarias por unanimidad- pudiera sufrir cambios en su tramitación final, impulso un decreto ley que incluye, en su disposición adicional tercera, una explícita modificación del REF con el mismo objetivo que en la ley: aumentar la bonificación fiscal de las productoras audiovisuales en toda España reduciendo por tanto el diferencial canario. Esa disposición se vota mañana miércoles en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, la Cámara Baja no ha reclamado un nuevo informe al Parlamento de Canarias: sin duda la ministra, como los diputados socialistas, estima que basta con no hacerle puñetero caso a un solo informe. Para aclararlo sintéticamente: Montero ha prometido al presidente del Gobierno autonómico que corregirá antes de fin de año la vulneración del REF que consagra una disposición de un decreto ley que será convalidado mañana.

La nota de prensa que cité al principio anuncia la voluntad socialista – con la complicidad gasterópoda de Román Rodríguez – de presentar este penoso paripé como una victoria política fruto de una ardua y hasta valiente negociación. No, no lo es, y es prioritario dejar claro que estamos asistiendo a una payasada indecorosa al que ningún presidente canario debería prestar su concurso. Si la ministra reconoce que ha sido vulnerado el REF, todavía podría corregir la situación suprimiendo o modificando la disposición del decreto ley que se vota dentro de unas horas. Si su compromiso fuera en todo caso firme anunciaría que el diferencial se corregirá dentro de diez, quince, treinta días. Cuando te ves envuelto por tu propia torpeza o inanidad en una dinámica en la que se están conculcando derechos fundamentales de tu comunidad o tu país recogidos y articulados en leyes, y ni siquiera te precisan una fecha para comenzar a cumplir un vaporoso compromiso no es que estás negociando nada: es la nada lo que estás recibiendo. Por supuesto que Torres regresará a Ítaca, y proclamará que el diálogo siempre es mejor que el enfrentamiento y pedirá unidad y recibirá aplausos atronadores y el diputado Iñaki Lavandera expresará que ni siquiera ha hecho falta la Comisión Bilateral Canarias-Estado y Nira Fierro le preguntará al presidente cómo es tan sencillo, tan humilde, tan lúcido, tan sabio y paciente, tan hondamente comprometido con su tierra.