Quién sabe si es porque cuesta tanto encontrar hora para vacunarse que, quien consigue recibir el pinchazo, parece lucir con un punto de orgullo la tira autoadhesiva que protege el lugar por donde ha entrado la aguja. Y quien dice tira autoadhesiva dice tirita, que es el nombre con el que popularmente se denominan estos apósitos tan prácticos. El origen del nombre es un producto comercial fabricado por el laboratorio Unitex que en 1934 Gerard Coll abrió en Mataró. Durante los años de la Guerra Civil buscó refugio en Estados Unidos y allí descubrió este invento, que decidió comenzar a producir en sus instalaciones durante la década de 1940. Inicialmente pasó desapercibido, pero en 1954 invirtió en una campaña de publicidad de efectos inmediatos. En un momento en que los medios de comunicación eran escasos, las marcas que se anunciaban conseguían mucha repercusión. Este fue el caso de Tiritas, que se convirtió en un producto conocido por todos.

La idea

Sin embargo, tal y como se ha explicado, la idea primigenia provenía de EEUU. Incluso parece que tuvo una musa. Por lo menos eso cuenta la pequeña historia de estos apósitos. Se llamaba Josephine Knight y se dice que no tenía mucha maña. El día que no se quemaba, se hacía un corte. Y cuando no, las dos cosas. Para protegerse las heridas se solía hacer unos rudimentarios vendajes con esparadrapo y algodón que no eran demasiado prácticos. Testigo de la intensa actividad doméstica de Josephine era su marido, Earle Dickson, que trabajaba en la empresa Johnson & Johnson. Parece que fue al ver las desventuras de su esposa que se le ocurrió la idea de crear unas tiras autoadhesivas con un poco de algodón incorporado. Lo explicó a sus superiores, que lo consideraron una buena idea y decidieron desarrollar el producto. Se puso a la venta en 1920 pero durante los primeros meses el balance de ventas fue nefasto. La gente no sabía demasiado cómo y cuándo debían recurrir a los apósitos. Entonces la firma pensó que sería una buena estrategia repartir muestras gratuitas entre los grupos de Boy Scouts. Aquellos grupos de chavales saltando por el bosque eran unos clientes más que potenciales, puesto que al aire libre estaban expuestos a todo tipo de pequeñas heridas, que podían ser fácilmente protegidas por aquel invento inspirado por Josephine Knight. Y así fue. A partir de ese momento las ventas no pararon de crecer. Como el negocio funcionaba, Johnson & Johnson mecanizó el proceso de fabricación (hasta 1924 la elaboración se hacía de forma manual). Además, se fue mejorando el producto. Inicialmente solo eran de un tamaño pero, poco a poco, se fueron incluyendo diferentes formatos; y, a partir de 1939, los apósitos se empezaron a vender esterilizados, lo que ayudaba a impedir una posible infección de las heridas. Precisamente esto fue un punto determinante para que el Ejército estadounidense las incorporara como elemento indispensable en los botiquines que llevaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y es que una de las principales causas de muerte en los conflictos armados no es el fuego enemigo sino las enfermedades y los procesos infecciosos fruto de las complicaciones de heridas de poca importancia. Así pues, a la larga, aquel producto que inicialmente parecía que no tendría demasiado futuro, se convirtió en uno de los elementos estrella de Johnson & Johnson. Tanto es así que, como muestra de reconocimiento, Earle Dickson fue nombrado vicepresidente de la compañía, cargo que mantuvo hasta su jubilación en 1957. En aquellos momentos en España todo el mundo ya sabía qué era una tirita, y como el término se hizo tan común, la Real Academia Española decidió incorporarlo en su diccionario en 1984. Apenas cuatro años más tarde, la empresa alemana Hartmann compró la marca Tiritas, pero conscientes del valor que tenía el nombre en el mercado español, los nuevos propietarios lo mantuvieron y han seguido fabricando los apósitos con esta denominación. De qué manera, si no, los pediríamos en la farmacia. Una tirita es una tirita.