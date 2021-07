El doctor Curbelo, famoso galeno gomero, ha recetado terapia de pareja para los nuevos ministros y el Gobierno de Canarias que su partido, ASG, sostiene en el machito. Un consejo impecable, si no fuera porque viene acompañado de ruido de truenos y destellos de descargas de alto voltaje.

Ayer fue un día terrible. Los tribunales de Justicia han dejado a los gobiernos con el trasero al aire por tomar atajos ilegales para salvarnos. Y, mientras, el maldito virus bate nuevos récords de contagio y se nos va de las manos. Uno tiene la sensación de que esto es un desastre apocalíptico y confuso. Y luego va Casimiro Curbelo y la lía. Dice que cree en el diálogo pero eso es porque tiene tres escaños en el Parlamento de Canarias. Y ahora mismo –que mañana dios dirá– no le tose nadie.

Quienes conocen al líder gomero ponen la mano en el fuego por que no participará en una moción de censura contra el actual Gobierno. “Ha tenido mil ofrecimientos, pero no lo hará. No cuenten con ello”. Pero eso no quiere decir que esté dispuesto a quemarse con un equipo que no parece capaz de enfrentarse a los graves problemas que hay en las islas. Curbelo está muy descontento –y no lo oculta– por la parálisis de la administración, por las ayudas que no llegan a los más vulnerables y por las inversiones que no se ejecutan en el momento en que más se necesita crear empleo. Y ese descontento se está convirtiendo ya en cabreo.

El líder gomero es un cocinero solvente, que con pocos condimentos fabrica un plato llamativo. Ayer lo hizo con unas declaraciones explosivas en las que anunciaba que de aquí a final de año van a pasar “dos” acontecimientos políticos importantes. Probablemente no sea nada de lo que casi todos podemos imaginar, que es una crisis de Gobierno. Curbelo lleva tiempo moviendo el palo en el charco de las islas no capitalinas para buscar una alianza de partidos progresistas que sea capaz de competir contra el monopolio de las dos grandes islas. Y puede que ya esté empezando a vender la mercancía.

Al margen de la picardía de Curbelo, que se mueve en esas aguas revueltas como pez en el agua, es absolutamente cierto que el pacto empieza a oler a quemado. Román Rodríguez está arrimando demasiadas ascuas a su propia sardina y algunos de sus socios –especialmente Casimiro Curbelo– empieza a estar chamuscados y un tanto hartos de comerse problemas que se originan en las estrategias personales del líder de Nueva Canarias. Pero, sobre todo, el pacto de gobierno está goteando aceite porque los problemas sociales no hacen más que crecer, la pobreza se dispara y la crisis económica amenaza con seguir asfixiándonos hasta bien entrado el año que viene. Dos años se pueden convertir en una eternidad si Canarias no cuenta con el respaldo solidario del Estado para rescatar a miles de familias del desastre. A este gobierno nadie de la oposición le va a poner una censura. Se la puede poner la calle.