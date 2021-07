He de reconocer que el exfutbolista del Real Madrid y hoy estrella de la Juventus Cristiano Ronaldo nunca me cayó demasiado bien.

Nunca, esto es, hasta que el otro día, en una rueda de prensa, apartó de sí con gesto despectivo dos botellas de Coca Cola que le habían colocado en la mesa y a la vista de las cámaras para pedir agua en su lugar.

A ese tipo de publicidad lo llaman en inglés product placement cuando se hace de manera indirecta, algo más sutil, por ejemplo, en el cine o también en la televisión.

Pero en el caso de los participantes en el torneo de la UEFA, pues no fue único el portugués, la colocación del producto, es decir las dos botellitas del citado refresco, era absolutamente descarada.

El ejemplo de Ronaldo tuvo seguimiento, y así el francés Paul Pogba, que juega en el Manchester United y es musulmán, apartó también de la vista una botella de cerveza Heineken que habían puesto en la mesa los patrocinadores.

Los gestos de ambos deportistas disgustaron tanto a la organizadora del torneo, la UEFA, que ésta se sintió obligada a recordarles a las selecciones nacionales sus compromisos e incluso llegó, según se dice, a amenazarlas con sanciones.

La UEFA está en cualquier caso acostumbrada a salirse siempre con la suya como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que, pese a la pandemia del coronavirus, se haya permitido, si no llenar, al menos ocupar muchas gradas de los estadios con un público vociferante.

Mientras que teatros y salas de salas de conciertos han permanecido durante más de un año cerrados y se les han impuesto en caso de apertura estrictas medidas de seguridad, todos hemos visto lo sucedido en la Eurocopa.

La UEFA se ha comportado de modo abusivo, según el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, que acusa a su jefe, el esloveno Aleksander Ceferin, de haber amenazado a su ciudad con eliminarla como una de las sedes del campeonato si se empeñaba en celebrar los partidos con el estadio vacío.

«Nos puso un cuchillo en el pecho. El mensaje era diáfano. Si no dejábamos entrar a la gente, nos quedaríamos sin partidos. No me ha ocurrido nunca nada igual», se quejó el alcalde de la capital bávara.

La UEFA finalmente aceptó que en el estadio muniqués hubiera un máximo de 14.500 espectadores, es decir el 20 por ciento de la capacidad total, la menor de todos en los que se celebró el torneo.

Algo parecido podrían contar también los alcaldes de Bilbao y de Dublín, quienes, al negarse a garantizar una ocupación mínima de sus estadios del 25 por ciento, se fueron de vacío, aunque en el caso de la ciudad vasca, la UEFA la haya compensado con la celebración de la final de la liga europea de 2024.

El alcalde muniqués no acaba de entender que en el estadio londinense de Wembley se haya admitido la presencia de más de 65.000 aficionados para la final entre Inglaterra e Italia y ello con la variante Delta del virus disparada en ese país.

A los directivos de la UEFA lo único que parece preocuparles es llenar los estadios porque sólo con estadios llenos pueden vender el producto al mejor precio a los patrocinadores: los estadios son tan sólo el escenario donde tiene lugar el espectáculo.

La audiencia es infinitamente más amplia, mundial, y lo importante para los anunciantes, da igual que sea Coca Cola que Heineken, TikTok o Qatar, y por supuesto para la propia UEFA, es precisamente que se vean los estadios llenos de un público emocionado por lo que allí sucede. Lo demás parece darles igual.