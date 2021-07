Comprendo que es difícil resolver cualquier problema si, cada vez que se encuentra e intentas adoptar una solución, aparece una contrariedad que modifica para más grave el dichoso problema que intentas resolver. Esto es, precisamente, lo que nos está sucediendo en Canarias con la crisis turística que sufrimos (el sector turístico representa casi el 32% de nuestro PIB y el 38% en términos de empleo), debido al descontrol que se tiene con respecto a cómo afrontar la pandemia que padecemos debido al Covid-19.

Si hablamos de factores exógenos derivados de la acción, o mejor sería decir de la inacción política e incluso ideológica, que no sanitaria, que nos afecta, viene siendo un no saber a qué atenernos. Porque, desde que el gobierno socialcomunista que padecemos decidió que era mejor –para el sanchismo se entiende–, dedicarse a gestionar la agenda 2050, y, sobre todo, los dineros del fondo europeo, optaron por dejar la responsabilidad política, e incluso sanitaria, a las Comunidades Autónomas, y éstas la derivaron, a su vez, a la judicatura. Por lo que ahora tenemos 17 maneras distintas de entender cuáles son los mecanismos jurídicos, sanitarios, económicos, laborales y sociales más adecuados para hacerle frente a la pandemia.

Así es como nos encontramos: que la (i)responsabilidad colectiva, sobre todo en el ámbito juvenil (sin olvidarnos de sus progenitores), se dedican a reivindicar su necesidad de diversión mediante botellones, viajes de fin de curso sin sentido, y macroconciertos; propagando el virus por doquier, porque una vez alguien (?) les había dicho que esto del virus solo les afectaba a la gente mayor. Ahora, que la mayoría de esa gente mayor está vacunada, el virus no se le ocurre otra cosa que infectarle a ellos. Resultado: estamos inmersos en una quinta ola que vuelve a colapsar los centros de atención primaria y a llenar las UCIS.

Y así no hay empresario, ni ciudadano, y no digamos ya un turista, que sepa cómo afrontar, no ya el futuro, que queda muy lejos, sino el inmediato día siguiente. Mientras un día nos alegramos, es un decir, porque a partir del 19 de julio los residentes en el Reino Unido que estén vacunados no tendrán que hacer cuarentena cuando vuelvan a su país, el gobierno alemán mete a las islas canarias entre las zona de riesgo, o el francés recomienda a sus ciudadanos no viajar a España…; el caso es que en esta situación el sector turístico no gana para sustos.

Dadas las actuales circunstancias no es de extrañar que la patronal turística inste al gobierno –en este caso a las autoridades sanitarias–, a que se modifiquen los actuales parámetros que en la actualidad se tienen en cuenta para valorar la incidencia de la pandemia en las distintas comunidades; sobre todo atendiendo al descenso de la afección en los casos de Covid-19 registrados en la actualidad. De hecho, hay que tener en cuenta que en España ya han recibido la pauta completa de la vacuna más de 20 millones de personas, de ellos, casi 900.000 en Canarias, que conforman casi el 45% de la población.

No obstante, hay que seguir insistiendo en que lo único que nos salvará de esta debacle sanitaria y económica es garantizar la seguridad sanitaria, tanto en los países de origen como en los de destino. Seguir con los test masivos, rastreos y cribados semanales en los lugares donde exista una convivencia social alta, ya sean residencias de estudiantes, clubs deportivos o monasterios cartujanos; aún así, lo más seguro es que nos veamos abocados a seguir inmersos en esta crisis hasta, al menos, el 2023; aunque para hablar de rentabilidad tendríamos que irnos aún más lejos en el calendario.

El virus hace su cometido, no le facilitemos demasiado las cosas y hagamos nosotros el nuestro.