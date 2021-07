La noticia que se comió ayer todas las noticias fue que la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, le dijo a los dirigentes de su partido, desde la tribuna de oradores, que se fueran a freír muchas puñetas. Hace no tanto tiempo, la dirigente naranja, Inés Arrimadas, estuvo en Canarias defendiendo apasionadamente el Régimen Económico y Fiscal de las islas y declamando casi indignada que los fueros canarios no son privilegios sino derechos que intentan igualar la vida de los ciudadanos de estas islas con los del resto del Estado. ¡Snif! Pero ya lo decía Bécquer, que los suspiros son aire y van al aire. Y las palabras de los políticos no dejan de ser buñuelos de viento. Ciudadanos votó en Madrid, hace apenas unos días, contra la Ley del REF de Canarias. Y a Espino le ha sentado como un tiro de escopeta. Porque no se puede estar en misa aquí y repicando allí. Y subió al atril y les enseñó el dedo corazón con el REF en la punta. La historia reciente nos ha llevado a la observación de que los diputados electos representan a su partido político, antes que a los ciudadanos de la circunscripción donde fueron elegidos. Y cuando se produce una colisión de intereses, las cuadernas del sistema chirrían estrepitosamente. El enfrentamiento de Canarias con Madrid, a cuenta de la Ley del REF, va a causar más víctimas. En las filas de los diputados socialistas que tuvieron que levantar la mano en el Congreso existe un indisimulado cabreo por el papelón que les obligaron a hacer, defendiendo una cosa allí mientras sus compañeros en Canarias se doraban bajo el cálido sol de las islas. Es el subproducto de una política desquiciada. Esa que ha logrado convencer a millones de españoles –muy pocos en Canarias– de que es mucho más práctico votar a partidos locales que vayan al Congreso para ordeñar lo que se pueda, si las matemáticas son favorables. La dimisión de Espino, una bofetada al centralismo de Ciudadanos, revela la creciente disonancia entre los criterios de las jerarquías de los aparatos políticos y los intereses estrictos de los territorios. En Canarias esa discrepancia es una tierra fértil para el desencuentro. Si el Ministerio de Hacienda de Montero sigue su deriva, el conflicto entre las islas y Madrid se volverá cada vez más incómodo para los socialistas canarios, como antes lo fue para los populares, cuando nos robaron mil millones del convenio de carreteras en los años aciagos de los recortes de Montoro. Porque, por lo visto, en Hacienda todos los Montes sí son orégano. Ese distanciamiento, que puede acabar en los tribunales de justicia en defensa del REF, puede congelar las relaciones entre los socios del pacto de las flores. Nueva Canarias, en ese terreno, es impensable que juegue a favor de Madrid. Si éramos pocos, pensará Ángel Víctor Torres, parió la abuela. Es lo que le faltaba a un Gobierno al que le ha pasado casi de todo, si exceptuamos una erupción volcánica. Claro que aún queda tiempo.

EL RECORTE La puntilla Si la quinta ola sigue creciendo se convertirá en un tsunami. Más de quinientos contagios por Covid en Canarias y un fallecimiento en las últimas 24 horas. Tenerife sigue liderando el desastre, con 259 casos, pero en Gran Canaria (191 casos) también empiezan a complicarse las cosas. La presión hospitalaria no es tan brutal como al principio de la pandemia, pero ya empieza a subir y a preocupar en los hospitales. Y las variantes de virus están creando una creciente alarma científica porque no se sabe si serán inmunes a las actuales vacunas. Todo vuelve a tener el aspecto de un asunto que se nos escapa de las manos. Es un deja vu. Lo mismo que sentimos a comienzos del desembarco del maldito virus que nos ha cambiado la vida. Este verano va a ser un desastre. Pero lo peor es que la temporada turística de invierno nos está diciendo adiós con un pañuelo. Si esto sigue así, Canarias entrará en restricciones cada vez mayores, como toques de queda, cierres perimetrales y tal vez –quién sabe– hasta confinamientos. Pero ese ominoso panorama no solo nos amenaza a nosotros. Muchos lugares de España están en alerta roja. Y el Reino Unido, después de anunciar el fin de las restricciones, las cifras de contagios, que se han disparado, están creando un clima de opinión que presiona también para la vuelta de las medidas de distanciamiento social. La luz que estábamos viendo al final del túnel no era la de la salida, era la de un tren que venía en dirección contraria. Otro año sin turismo, por muchas ayudas que se muevan, será la puntilla para muchas pymes y autónomos que habían sobrevivido milagrosamente, pero que ya no son capaces de aguantar más.