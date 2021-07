Qué va a poder garrapatear un escribidor de provincias sobre los cambios en el Gobierno español. Nada, tonterías, bobadas, alguna que otra obviedad. Primera obviedad: uno no cambia un Gobierno eficaz y eficiente, rozagante y cargado de crédito y prestigio. Generalmente los grandes cambios en un Ejecutivo suponen un esfuerzo para superar una situación de desgaste, cuestionamiento o agotamiento, no tanto personal –que también puede ser --como programático. Como escribidor inevitablemente provinciano sospecho que el presidente Pedro Sánchez ha elegido a militantes con –en casi todo los casos – un limitado peso político en el PSOE. Alguna chistosa – por aquí Nira Fierro, que es como Buster Keaton contando chistes de Chiquito de la Calzada – ha comentado que el nuevo Gobierno es “muy municipalista” porque se han incorporado al mismo varias alcaldesas. ¿Qué es un Gobierno municipalista? Vaya usted a saber. El nuevo Gobierno, por el momento, tiene algo en el que aventaja al anterior: es nuevo. Hace diez o quince años un Gobierno con media docena de ministros nuevos no era exactamente una novedad. En la actualidad sí, porque la nuestra es una actualidad que aspira a reconstruir el pasado inmediato. Si una de las destituidas (la exvicepresidenta Carmen Calvo) distinguió en su día entre el Pedro Sánchez de 2019 y el de 2020, como si fueran reservorios genéticos diferenciados, imagínense lo que puede ocurrir con un Consejo de Ministros ampliamente reformado.

--El señor Ábalos dijo hace tres meses…

--¿Ábalos? Mire, esto es una rueda de prensa, no una novela de José María Pereda…

--Me refiero al señor Ábalos, su predecesor…

-- Ah, bueno, ya, ya, pero hablemos del presente y, sobre todo, del futuro…Este Gobierno tiene un compromiso claro con…

La segunda obviedad apunta a que el presidente Sánchez, que tiene al PSOE no en el bolsillo, sino metido entre el tobillo y el calcetín, y aun le sobra sitio, considera que ya puede volar solo, sin el parapeto de las ocurrentes tonterías de Calvo, ni la doble autoridad de Ábalos como ministro y secretario de Organización, ni la memoria seriéfila y la prodigiosa lucidez táctica de Iván Redondo, capaz de consejos tan deslumbrantes como “pacta una moción de censura con los independentistas catalanes y vascos y promete elecciones para dentro de tres meses y así te puedes alcanzar a pegarte una década escarranchado en el Gobierno”. A mí siempre me asombra que llamen a esto audacia: en mi humilde, provinciana opinión, es pura sinvergüencería, y bastante improvisada y trapacera. Sánchez cree que ya no necesita a Redondo igual que en un momento dado, no particularmente acertado, Guillermo II creyó que podía sustituir a Bismarck, y ustedes disculpen la comparación. Así, además, contentó paternalmente a una parte de la organización socialista: cargos y cuadros que desconfiaban del poder acumulado por caraniño en el seno de la Presidencia del Gobierno. Tercera y última obviedad: es una remodelación que demuestra que no habrá elecciones anticipadas inmediatamente, pero que al mismo tiempo transmite una apuesta: Pedro Sánchez quiere todo despejado para rentabilizar exclusivamente el control de la pandemia, la reactivación económica y el maná de los fondos europeos y convocar elecciones, si las encuestas pintan bien, entre la primavera y el verano próximo. El poder es él.

¿Y Canarias? Tranquilos: no hay novedad. María Jesús Montero sigue de ministra de Hacienda y una joven andaluza, Isabel Rodríguez, aterriza en Política Territorial. Carolina Darias podrá seguir mejorando su acento castellano y Miquel Iceta se encarga de Cultura. ¿Por qué? Le gustan los kaikus.