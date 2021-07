Lo de Podemos es para mear y no echar gota. Llevan dos años en el poder —en el juego de “los sillones”, como decían con sarcasmo— pero siguen sin darse cuenta de que ya no son oposición. Son tan originales que cuando la crisis de la migración ilegal en Canarias llegaron a pedir la dimisión del ministro de Interior, Grande Marlaska, que pertenece al Gobierno de coalición del PSOE y Podemos. O sea, que la primera parte contratante pide la dimisión de la segunda parte contratante. Echale hilo a la cometa.

El partido morado se hizo cargo de los Asuntos Sociales en Canarias, después de cuatro años de poner a parir mañana tarde y noche a los anteriores gestores nacionalistas por sus fracasos de gestión. Dos años después, todos los indicadores han empeorado. Es verdad —porque lo es— que nos ha tocado la mayor crisis sanitaria, económica y social que ser recuerda en Canarias. Pero también es cierto que es en estos momentos, precisamente, cuando más importante se vuelven las políticas sociales para no dejar abandonada a la gente que se ha quedado en la cuneta.

Pero no han estado a la altura de lo que se demandaba. Los retrasos para la resolver un expediente de dependencia o para resolver grado de discapacidad se han vuelto insoportables e impresentables. La Prestación Canaria de Inserción ha sido un fracaso. Y el Ingreso Mínimo Vital hizo honor a su nombre, porque en Canarias fue tan mínimo que solo aceptaron trece mil peticiones de las ochenta mil que les hicieron. Las cifras de la exclusión social y la pobreza se han convertido en el agujero más negro de este Gobierno que decía defender a los más débiles.

No es que lo diga la oposición. Que lo confirmen los medios de comunicación un día tras otro, con cifras escandalosas. Ni que lo digan los informes de los agentes sociales. Es que hasta el comité de empresa de Derechos Sociales ha sacado esta semana un comunicado revelando “el caos” que existe en servicio, con cifras y datos escalofriantes. Y esa visión, desde dentro, es la puntilla en el cogote de quienes, hasta ahora, han seguido negando la realidad.

En el entorno de la consejera, Noemí Santana, comentan amargamente que el Gobierno no les ha permitido tener los recursos que necesitaban. Y es lamentablemente cierto. Pero esa denuncia se vuelve muy cobardica —y bastante inútil— cuando se hace en la intimidad.

En vez de volcar sus esfuerzos en convertir Asuntos Sociales en un asunto estrella, el partido morado ha puesto su aparato mediático al servicio de la defensa numantina de una acosada Noemí Santana. Como si la realidad dependiera de su interpretación. Como si la tinta fuera el calamar.

Podemos, desde el Gobierno, ha pedido la dimisión de la portavoz del PP, Australia Navarro, por manejar “datos falsos”. ¿Desde cuándo se piden responsabilidades políticas desde el Gobierno a la oposición? Pero eso nos ha permitido descubrir que en Podemos no saben matemáticas básicas. Mucho sociólogo, mucho docente, mucho flautista de Hamelín, pero en porcentajes están pez. Porque Australia Navarro les acusó de dejar de gastar de gastar 66 millones de euros en 2020, cuando peor lo estaba pasando la gente. En Podemos han escupido fuego por la boca. Han gritado que es una falsedad. Que la portavoz del PP miente y que debe ser cesada ipso facto. Y han dicho —datos de Podemos, ojo— que el Presupuesto de la Consejería 2020 fue de 539 millones euros y su ejecución llegó al 87’7 por ciento.

Pues bien, el 12,3% sin ejecutar de 539 millones son justamente los 66 millones que ha dicho Navarro. ¿Cuáles son, entonces, las cifras falsas que dicen que maneja? Ninguna. Por mucho que luego manejen conceptos presupuestarios confusos de capítulos y reservas y remanentes y pepinillos en vinagre.

No sé qué excusa buscarán ahora para desviar la atención del palo que les han dado los propios trabajadores de Asuntos Sociales. Los que confirman que solicitudes de pensión no contributiva tardan más de un año. Y dos años las de invalidez. Y que hay más de dos mil expedientes de la PCI sin tramitarse. Y que se tardan casi dos años en dar cita para una valoración de discapacidad y que hay 130 mil expedientes atascados en valoración

Podemos ha decidido estar en el Gobierno pero también en la oposición. Incluso de sí mismos. Y en ese papel les ha llegado la hora de actuar. Tienen que pedir su propia dimisión en el Parlamento de Canarias. Porque ya no caben más excusas. Lo que está pasando en Asuntos Sociales es un fracaso. Y lo peor es que da vergüenza incluso en Podemos.

Chuletada de ministros

Poner a un neocomunista al frente de un Ministerio como el de Consumo, es llamar al desastre. No puede haber nada más capitalista que consumir. Es como poner a un obispo de gerente de una clínica de abortos. Por eso ha sido inevitable que Alberto Garzón la haya liado un par de veces. Como cuando dijo opinión sobre el “bajo valor añadido” del Turismo como sector económico o sus elogios a la economía cubana como “modelo sostenible” de consumo (probablemente porque la gente está consumida por el hambre). Pero su nueva afirmación de que deberíamos comer menos carne es impecablemente cierta. No hablo del argumentario perroflautista contra el efecto invernadero que producen los pedos de las vacas, sino del hecho indiscutible de que una dieta excesivamente carnívora es perjudicial para la salud. Porque es así, digan lo que digan. Cuando el presidente caníbal Pedro Sánchez, salió para destrozar burlonamente a su ministro, en una rueda de prensa oficial, aún estaba digiriendo a Susana Díaz, a la que se había comido, traicionando sus gustos, un poco demasiado hecha. Hay tensiones del PSOE con Podemos en Moncloa. Se nota en que la ministra de Igualdad, Irene Montero, defienda el derecho de los transexuales a ser Carlos el lunes y Victoria el viernes y la señora Calvo rechine los dientes mientras asegura que todos somos Manolos Blaniks. Sánchez ha hecho cambios drásticos en la carnicería de Moncloa. Pero solo en el área de los chuletones socialistas. Ha mandado a algunos de sus fieles al congelador y a otros a misiones de riesgo, cara a las próximas elecciones generales. Pero en Podemos todo se ha quedado tal cual. Lo que no quiere decir que no haya carteras tocadas del ala. Solo es que en Podemos cocinan más lento.