Los veranos de mi niñez están llenos de sucesos extraordinarios no por maravillosos, sino por raros. Yo una vez tuve seis años, muchas ganas de crecer y una imaginación desbordante que incluía largos ratos frente al espejo, sintiendo que mi realidad y mi nombre eran otros hasta que la imagen que se me devolvía ya no me pertenecía.

Entonces perdía conciencia de mí misma y tenía que pellizcarme para volver al momento y lugar en los que estaba y seguir con mi existencia, como si no hubiera hecho ningún descubrimiento.

Eso, que los expertos llaman “despersonalización”, me viene sucediendo desde ahí, solo que era incapaz de explicárselo a nadie y, guardándomelo, se acrecentaban los temores de estar viviendo una vida que no era la mía. No sé, siquiera, si hoy lo estoy contando de forma que se entienda. Si a alguno de ustedes les suena, háganmelo saber.

Pero esto no era lo más inquietante que me ocurría. En esa misma época, experimentaba déjà vu de manera muy frecuente. Es decir, sentía que había espacios, acontecimientos y conversaciones que se repetían y eso me asustaba. No porque considerara que estaba abriendo puertas a mundos desconocidos sino porque, como he dicho, tenía mucha prisa por hacerme grande y si mis días iban repitiéndose, tal y como parecía, iba a ser imposible cumplir los siete años.

Esto llenaba buena parte de mis cavilaciones, que no eran pocas. Todo el tiempo en que mis padres suponían que andaba a lo mío, ausente, como de costumbre o “pensando en la inmortalidad del cangrejo”, como describía mi madre, estaba, en realidad, matraquillando sobre cómo zafarme de los seis años y empezar a crecer de verdad, momento que yo situaba, según mis cálculos, aproximadamente en los trece.

Habiendo hecho varios intentos frustrados de trasladar mi preocupación por tan importante asunto, resolví contárselo a mi abuela paterna, lectora compulsiva de novelas de Marcial Lafuente Estefanía y Corín Tellado, lo cual, sin duda, la legitimaba como consejera. La elegí a ella después de fracasar con mi madre y mi padre porque, además, alguna vez la había escuchado contar nítidamente episodios de su niñez y se me pasó por la cabeza que, si recordaba haber sido niña, tal vez habría guardado en su memoria algún trance similar al mío. Así que intenté escoger las palabras más adecuadas. Las coloqué en mi cabeza de modo que no dieran lugar a equívocos y le dije:

–Abuela, siento que los días se me repiten y tengo miedo de no poder cumplir nunca los siete años.

Mi abuela me miró, sorprendida primero y muy circunspecta después. No me extrañó, porque no era nada proclive a la alegría, pero su seriedad estaba durando mucho, incluso para ella, así que le dije, algo alarmada:

–¿Me entiendes?

Volvió a mirarme y me soltó:

–¿Te refieres a que tus padres te pelean y por eso sientes que tus días son todos iguales?

Sinceramente, se me cayó el alma a los pies. Pero yo entonces no desperdiciaba una oportunidad para hacerme la buenita y la víctima, así que le respondí:

–Sí, es eso. Todos los días lo mismo.

Disimulé como pude y decidí no volver a hablar jamás del asunto con nadie. Hasta hoy, que he leído, por casualidad, que uno experimenta un déjà vu o paramnesia, porque se da una anomalía en el cerebro que hace que lo que está sucediendo en el presente no se almacene en la memoria inmediata, sino en la memoria de corto o largo plazo. Por eso nos parece que lo que estamos viviendo ya ocurrió antes.

Y he corrido a decirles enseguida que no se asusten si les pasan, como a mí, estas cosas fuera de lo común –sepan o no explicarlas– porque sin ellas la vida no sería más que una colección de escenas planas y sin chispa. Y para eso tampoco hemos venido al mundo.