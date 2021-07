Las primeras décadas del siglo XXI ponen de manifiesto que la naturaleza no la debemos gestionar de manera coyuntural y con un interés inmediato. La filosofía de usar y tirar, los alegatos ecoambientalistas y los comportamientos cortoplacistas no tienen cabida para una buena gestión del entorno y no podemos tratar la naturaleza como si fuera una propiedad de un par de generaciones.

El problema del agua en Canarias es antiguo, pero han surgido nuevos planteamientos como su utilización para la actividad agraria o para llenar las piscinas. Mañana la actividad agraria ha de competir en el mercado con el precio y el uso del agua, pero no debemos perder la perspectiva que la tierra y el agua no son una simple mercancía sino un modelo de vida que nos hace cada día más dependiente. ¿Son el agua y la tierra solo mercancías?

El agua como elemento de cambio social

Veamos lo ocurrido en La Palma. En los últimos 70 años, hemos pasado del agua localizada en dos puntos de la isla –Argual-Tazacorte y Los Sauces– con pequeños alumbramientos en Santa Cruz de la Palma y La Galga, en Gallegos, una isla de secano de los años cincuenta. La Palma tiene regadíos en toda la Isla y hay escasez de agua, salvo en Garafía -excepción de la nueva situación de la isla-, que pasa de disponer 30.000.000 m3 a situarnos sobre a los 70.000.000 m3 en los últimos años. Y lo que es más importante, el agua estaba en pocas manos, de tal forma que a mediados de los años 80, el 2% de los accionistas de Argual Tazacorte poseía más del 35% del aguas, mientras que el 84% de los accionistas apenas llegaban al 20%. En el caso de Los Sauces, el agua estaba mejor distribuida socialmente en un espacio reducido, entre dos barrancos, con los entornos en la más absoluta orfandad como son Galguitos, Lomadas y Barlovento.

La perforación de algo más de 400 kilómetros de galerías-pozos democratiza el agua en la isla, ya que se logró duplicar los caudales, creando una nueva clase media agraria. Otro paso importante fue la instalación de agua corriente en las viviendas, siendo el caso más significativo el de la galería de Los Minaderos, que aporta agua para el abasto urbano a todo el noroeste de La Palma, desde el Llano Negro hasta Las Manchas, siendo básica también entre Tijarafe y Las Tricias.

Una nueva época

Nos preocupa la separación de la cultura del agua y la tierra. Ahora o plantamos o urbanizamos y no preguntamos por el agua. Eso lo asociamos al Consejo Insular y hablamos de aguas públicas y de supuestos caudales que realmente no existen. ¿Se puede hablar que el precio del agua sea igual para llenar piscinas que para regar papas en Franceses? ¿Podemos decir que no hay problemas para este verano porque tenemos las balsas con el 63% de la capacidad cubierta?

La borrasca Filomena parece que ha venido a resolver un problema, pero la realidad es que la capacidad de dichas balsas significa menos del 5% de la demanda de la Isla. Lo peor es que se habla de aguas ”públicas” como elemento para atender la demanda y, desgraciadamente, las aguas públicas este año se fueron ido al mar –como en el caso del Barranco de Las Angustias- o en galerías en cotas inferiores a La Laguna de Barlovento. Lo mismo ha ocurrido en zonas como Breñas y Mazo, con pocos cierres en las galerías y carencia de balsas para agua de invierno.

Por supuesto que hay que hablar de lo público y de lo privado, cuidando las instalaciones, evitando pérdidas en la red y construyendo nuevos depósitos. También hay que hablar de asumir responsabilidades sobre los usos del agua y evitar la competencia a través de los precios y ver si llenamos piscinas o invertimos en las redes urbanas que tienen grandes pérdidas y en depuración y reutilización.

Debemos regular el uso del agua para el turismo y para la agricultura y cuidar al máximo los cultivos de secano. Debemos asociar los nuevos regadíos con la cultura de antaño, es decir, plantar con relación al agua que tenemos. Antes de plantar hemos de contar con el agua porque tenemos serias dificultades para ampliar los regadíos, ya que las galerías de pozos y manantiales nos dicen que no es fácil mejorar los caudales.

Exceptuando lo que hagamos con el Barranco de Las Angustias, lamentamos que el Valle solo cuente con el 15% de las balsas públicas, ya que disponen de la mayor cuenca hidrográfica de Canarias. También hay que mencionar los estanques vacíos y la necesidad de establecer una política hidráulica de compromiso entre lo público y lo particular para mejorar. Lo contrario es plantearnos lo que hicieron los soviéticos con los ríos de Amu Daria y Sir Daria y los cultivos de algodón. No queremos pensar que el Consejo Insular de agua de La Palma cuando habla de aguas públicas y precios uniformes este mirando para tal modelo y quiera sovietizar la Isla.

Hemos de contar con la cultura de antaño del agua y la tierra. Lo que hemos hecho con la galería de La Gotera al romper los diques es lamentable. Veamos algunas referencias en las galerías y manantiales de La Palma. Por ejemplo, Los Sauces ha pasado de 22.000 pipas/ días en 1962 a 10.640 en la actualidad, por no hablar que en 1956 superó las 60.000 pipas/días. Por su parte, las galerías de Barlovento han pasado de 1.400 pipas/horas en 1964 a 1.100 pipas/horas en junio de 2021. En el sur de Tenerife, el mercado ha arruinado las aguas para la agricultura ante la demanda de las zonas turísticas y ahora tenemos problemas con el turismo y no tenemos agricultores. Por su parte, las aguas industriales pueden ser alternativas en las zonas bajas, pero no en las medianías para regar. Es decir, el mercado no puede vender lo que la naturaleza no da y, por lo tanto, hemos de dar prioridad del uso del agua.

El debate entre el agua para las piscinas y los nuevos regadíos no es un tema del mercado sino de sentido común e interés social. Las aguas y su uso no son una mercancía cualquiera. Son mucho más que eso, por lo que hay que hacer una reflexión en voz alta sobre el agua y la cultura agraria.