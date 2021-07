Como cuestión previa: no es nada fácil tomar decisiones en este punto de la pandemia para el Gobierno autonómico. No es fácil, no es grato, no cuentas con ninguna garantía de eficacia y estás emparedado entre la protección de la salud de los ciudadanos y la delicada situación de la economía de servicios –la única que sigue renqueando en las islas–. Todo eso es cierto y a uno –que es muy raro, lo admito– no le gustaría estar en la piel de Blas Trujillo. Pero creo igualmente que el Gobierno de Canarias –como el resto de los gobiernos autonómicos– empezó a tener problemas cuando ante un empeoramiento en la tasa de contagios –especialmente grave en Tenerife– no dispuso ya de instrumentos jurídicos para enfrentarlo, y muy en particular, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió, mucho antes de lo prudente, retirar el toque de queda, y que sean las comunidades autónomas las que soporten la antipatía y hartazgo de los ciudadanos: llámalo tú cogobernanza que a mí me da risa. Ahora el Ejecutivo regional está inerme y debe soportar autos como los expectorados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La segunda intervención de la Sala de lo Contencioso no es que demuestre una ignorancia patética de la evidencia científica, sino que es decidida y casi alegremente estúpida. Como si sus señorías no hubieran pisado la calle (y los centros comerciales) en el último año. Como si la realidad fuera prescindible y la pandemia un bacilón. En realidad los autos del TSJC no los soporta Ángel Víctor Torres y su equipo, sino la sociedad canaria en su conjunto.

El Gobierno dispone de escasísimos y débiles herramientas para enfrentar la situación, que de todas formas no tiene su expresión más preocupante en que se mantengan abiertos los interiores de bares y restaurantes. La gente se arremolina en las terrazas, bailan la conga en las plazas, se cogen cogorzas en las playas, practican el botellón en calas y en bosques, practican fiestas clandestinas, se reúnen con padres, tíos, primos, nietos y bisnietos en multitudinarios almuerzos y merendolas familiares. Sí, se ponen multas. No, se cobran muy pocas, y no por maldad de este o aquel alcalde, sino porque se acumulan por cientos y miles en las mesas de los funcionarios. Y, por cierto, son recurribles, como cualquier acto administrativo. Miren a su alrededor: ningún cliente tiene miedo a ser multado. La multa, en su caso, se la clavan al dueño del establecimiento. Por tanto no existen medidas y procedimientos realmente coercitivos. En otros países, en fin, se hizo de otra manera. Se reformaron reglamentos, se elevó la cuantía de las multas, se simplificaron lo procedimientos administrativos para imponer y cobrar las sanciones. Más de año después de finalizado el confinamiento no se ha hecho absolutamente nada a ese respecto.

Por eso el Gobierno tira, lamentablemente, de tristezas inoperantes como cerrar los parques o prohibir la venta de alcohol a partir de las ocho de la noche, algo que se puede solventar pasando por el supermercado o la licorería, digamos, a las siete y media. Los que repiten el mantra de la vacunación deberían reconocer que hasta mediados de septiembre no alcanzaremos el 70% de la población inmunizada y que eso no significa, por desgracia, que la enfermedad no nos toque y no puede afectarnos ligeramente. O un poco más que ligeramente. Por eso junto a la vacunación, a una actitud más proactiva de las fuerzas de seguridad, a la insistencia del relato sobre el penúltimo combate con la covid, es imperioso que se imponga de nuevo el estado de alarma y a partir de las once de la noche, y hasta la seis de la mañana, no haya nadie en las calles ni en las plazas. Quizás baste con un mes. Cuando más tarde se restablezca peor será y más tiempo deberá prolongarse.