Nos dijeron que el verano del año pasado volveríamos a tener turistas. Pero ni de coña. Nos salían los contagios por las orejas y Europa estaba cerrada a cal y canto. “Vamos a salvar el invierno”, dijeron. Y se pusieron a ello. Nos gastamos un pastón en publicidad y en estrategias y en viajes y en invitar a té con pastas al embajador del Reino Unido, tan amable el hombre, que siempre está anunciando que Canarias es la leche merengada, aunque luego su gobierno le deje con el trasero a la intemperie. Pero también perdimos la temporada de invierno. Y luego la semana santa, los puentes de Madison y el de mayo. Y ahora nos han volado el verano de este año con una bomba como las que ponen de adorno en las terrazas de La Graciosa. Francia ha dicho a sus ciudadanos que España y Portugal son un peligro público. Reino Unido y Alemania nos siguen poniendo una equis roja, como a las puertas de los primogénitos en Egipto. Y acabamos de batir, hace unas pocas horas, el récord de contagios en las islas, lo que, como carta de presentación, es más bien lamentable. Nos pasamos la vida de chapuza en chapuza diciendo que el mes que viene las cosas van a estar mejor, pero empeoran. No hemos cumplido los objetivos de vacunación porque no tenemos suficientes dosis. Y esto se vuelve a ir de las manos. ¿Cuándo van a tomar medidas? ¿Cuando ya nos hayamos pasado siete pueblos y sea más difícil contener los contagios? Las autoridades se han equivocado lamentablemente dando a entender que esto estaba superado. Adiós mascarillas, viva Chueca, viva España en la Eurocopa, con terrazas a reventar de gente… Lo que está pasando no es casual, sino causal