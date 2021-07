Quienes dicen que no se puede estar en misa y repicando es que no conocen a los diputados canarios. Los grupos políticos que sostienen al Gobierno —PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG)— han votado en contra de una oportunista propuesta de la oposición (otros dirán que oportuna) en la que se planteaba una exención en el impuesto autonómico sobre combustibles derivados del petróleo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, para bajar los precios abusivos que se cobran en la periferia de la ultraperiferia. Lo curioso del tema es que ASG había puesto hace poco el grito en el cielo por el atraco al bolsillo de los habitantes de estas islas, que pagan el combustible hasta 42 céntimos más caro que en las islas capitalinas. El PSOE se opuso porque se marginaba a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, lo que tiene cierta lógica (aunque sería muy fácil extenderla la medida a las cinco islas) pero lo de la minoría gomera hay que picarlo menudo, porque su argumento es que quitarle impuestos a las compañías no va a asegurar que vayan a bajar los precios y, además, sólo podría hacer que obtengan más beneficios. ¿Y si no es bajar los impuestos cuál es la solución que se plantea? Pues aumentar la competencia. O sea, buscar a una empresa que monte depósitos en las cinco islas, que transporte el combustible y que se ocupe de distribuirlo y venderlo más barato. Una esplendorosa tesis similar a los planes de la lechera. Porque, vamos a ver, si eso fuera negocio ya se habrían montado dos o tres empresas para hacerlo. Y no es así. Una vez más, los setenta diputados canarios han discutido ardientemente de algo que va a seguir, después del enorme despliegue de oratoria y talento, exactamente igual que como está. Muchas felicidades a todos. Y los canarios de las cinco islas de la doble insularidad ya saben… a seguir pagando.