Cualquiera que haya nacido al lado del mar sabe que las olas llegan formando una pauta, en grupos de tres a siete habitualmente. Y también conoce que en cada grupo hay una especialmente poderosa que solo puedes evitar si te sumerges y la dejas pasar por encima.

Estamos afrontando una quinta ola de coronavirus que nos coge exhaustos. La gente está cansada del confinamiento, harta de escuchar expertos, políticos y tertulianos; exasperada por las contradicciones de quienes les prohíben a ellos hacer cosas que ven hacer a otros en la televisión.

Sin estado de alarma es complicado limitar algunos derechos, como la libre circulación que se acotaba con el toque de queda. Las regulaciones se tienen que establecer sobre soporte de la normativa sanitaria. Y a las comunidades autónomas y a los municipios les faltan herramientas para meter en cintura a la gente, aunque a muchos no les importe, porque prohibir es impopular.

El hecho es que el virus se nos está saliendo del tiesto. No solo en Canarias, pero mal de muchos consuelo de tontos. Y no es malo solo desde el punto de vista de la salud de la gente. Es muchísimo peor desde la perspectiva del bolsillo. Los indicadores de contagio nos están situando como un destino de riesgo y causando un daño reputacional terrible frente a nuestros turistas tradicionales (cuyos países no adan mucho mejor).

Esta ola nos coge fatal. Los jóvenes están hartos de que les hayamos dejado sin trabajo, sin vivienda y sin independencia y ahora, encima, les prohibamos tener vida social. Los autónomos y pequeños empresarios que habían sobrevivido de milagro, pensando que estábamos en la salida de la crisis, descubren que no tienen aire para aguantar este último revolcón. Estamos desfondados, económica y anímicamente. No vamos a tener el verano turístico que nos anunciaron. Y si el nivel de contagios sigue subiendo y subiendo, por mucho que la presión hospitalaria sea menor, esta política de paños calientes no va a servir para nada.

La única manera de frenar los contagios es cercenar la vida social. Es lo que hay. Va en contra de la libertad, de los derechos ciudadanos, de la democracia y de la Biblia en pasta. Pero lo único que funcionó, cuando nos enfrentamos a la primera gran expansión del virus, fueron las calles vacías el ocio cerrado y la gente encerrada en sus viviendas. Para impedir que regresemos a esa pesadilla, que nos salvó la vida a costa de llevarnos a la ruina, el único camino viable es que vacunen a toda la población. Y que lo hagan lo antes posible.

Los objetivos de vacunación no se han cumplido. Deberíamos tener el 70% de la población cubierta, según las previsiones, a mes de julio, y apenas llegamos al 40%. El 27 de diciembre de 2020 se puso en Canarias la primera vacuna a una señora de 84 años, doña Doria Anatolia Ramos; siete meses después ni siquiera llegamos a la mitad de la población vacunada con pauta completa. Necesitamos más vacunas. Alguien debe empezar a gritarlo en Madrid.