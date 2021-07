Es redondo y dura mucho, Chupa Chups

Aunque las ganas de recibir la vacuna ayudan a superar el pánico a las agujas, en circunstancias normales hay muchas personas que cada vez que se tienen que hacer una analítica lo pasan fatal. Por no hablar de los niños, a quien cuesta entender cómo un objeto tan doloroso puede servir para nada bueno. Conscientes de ello, en la start-up The Smart Lollipop han desarrollado un dispositivo médico no invasivo para poder sustituir algunas pruebas sanguíneas por test con saliva. ¿Y qué mejor manera de conseguirlo que lamiendo un caramelo? El proyecto, liderado por Diana Ballart, empezó su andadura hace cuatro años y, tal y como explicaba Carles Planas en este periódico en una de las crónicas sobre el Mobile, The Smart Lollipop esta semana comienza la primera ronda para conseguir financiación privada, con el objetivo de poner el producto en el mercado en 2023.

Todo tiene su historia y el origen de este dispositivo del equipo de Ballart, antes de dar el salto a la esfera internacional, fue bautizado como Chupa Chip. El nombre tenía toda la lógica del mundo porque aquí de un caramelo con palo se le llama Chupa Chups, de toda la vida. Bueno, de toda, toda, no. Pero sí desde 1958. Es uno de esos ejemplos en los que una marca comercial se vuelve tan popular que da nombre al producto genérico. El mérito fue de Enric Bernat Fontlladon, nacido en Barcelona en 1923 y de quien se podría decir que llevaba el azúcar en la sangre, porque era descendiente de una saga de confiteros. Aunque la Guerra Civil interrumpió sus estudios, luego los retomó. Mientras hacía Comercio trabajó tanto en el negocio familiar como en otros lugares. En 1950 se lanzó a crear su propia empresa pero, al cabo de cuatro años, se encargó de la gestión de Granja Asturias, una empresa especializada en productos de manzana.

Con la idea de encontrar nuevos consumidores y ampliar la cuota de mercado, Bernat propuso a sus socios la fabricación de un caramelo con palo. El razonamiento era sencillo: la mayoría de consumidores de dulces eran niños, que siempre terminan por ensuciarse las manos al toquetear la golosina. Los otros miembros de la sociedad no vieron futuro a la idea y decidió seguir adelante solo. Inicialmente se llamaba Chups pero, a raíz de una campaña publicitaria en la radio, donde los locutores decían «Chupa un dulce caramelo. Chupa, chupa, chupa un chups» en 1961 pasó a llamarse Chupa Chups.

La habilidad de Enric Bernat fue cubrir los flancos para asegurar el éxito del producto. Por esta razón intentó patentarlo. El problema era que había compañías con productos similares en el mercado que se opusieron a ello, como la americana Tootsit Roll Industries, que vendía caramelos con palo desde 1934. Además, en el mismo registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas consta la inscripción, en 1919, de una golosina igual a cargo de un confitero madrileño llamado José Segura Martínez.

Ahora bien, más allá de la lucha por las patentes, el fundador de Chupa Chups tenía una visión comercial moderna y desacomplejada, que le permitió controlar el mercado como nadie. Aparte de la ya citada publicidad, también organizó un sistema de distribución con una flota de Seat 600 decorados con el nombre de la empresa y un inmenso caramelo rojo, pintado en cada lateral.

El negocio cada vez iba mejor y Bernat quería internacionalizarlo, pero había que dar un nuevo impulso a la marca. La compañía contrató nada menos que al famoso pintor Salvador Dalí para rediseñar el logo. La leyenda dice que solo tardó una hora en hacerlo. Para saber cómo era solo hay que buscar un Chupa Chups actual, porque su creación aún perdura como elemento identitario, prueba irrefutable de la calidad de aquella obra, que ha sobrevivido a todas las modas. Una vez más, Bernat acertó y la marca se expandió por los cinco continentes.

Desgraciadamente, los cambios de tendencia de consumo y la infinita variedad de productos que comenzaron a inundar el mercado hicieron perder comba a la marca. Poco después de la muerte del fundador, en 2003, la empresa fue comprada por Perfetti Van Melle. Pero no importa, porque para nosotros un caramelo con palo seguirá siendo un Chupa Chups.