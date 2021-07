Hemos ido viendo cómo, década a década, la vacunación ha ido descendiendo durante estos meses desde aquellos primeros esfuerzos para los mayores de ochenta hasta el presente en el que ya se están vacunando los mayores de dieciséis años. Algunos contagios mediáticamente subrayados vinculados a los viajes de fin de curso nos han preocupado un poco. En estos meses de verano en el que esperamos que comenzase a despegar la maltrecha economía con las visitas de los turistas, los niveles de contagio nos preocupan y, rápidamente, buscamos a los culpables y, más rápido aún, sentamos en el banquillo de los acusados a los jóvenes inconscientes, insolidarios y desleales con el resto de la sociedad.

¿Será cierta la sentencia? Lo que es injusto es meter en el mismo saco a todos los jóvenes y afirmar de todos la insolidaridad. Hay muchos, yo diría la mayoría, que han sido respetuosos con las medidas sanitaria, que han estado centrados en sus estudios y preparando con seriedad sus exámenes o sus trabajos de fin de grado; que han cuidado a su familia evitando traer a casa la posibilidad de contagio. En una comunidad universitaria, por ejemplo, que roza los veintitrés mil alumnos, mil quinientos jóvenes son menos del 4 %. Y ponerle número a la posible deslealtad social nos hace reconocer que más de un 96 % de ellos han estado a la altura de lo que se esperaba.

Este pliego de descargo que pretendo no viene a aminorar la dramática postura de quienes buscan su bienestar olvidando las consecuencias para los otros. Pero nos ayuda a sacar del saco triste del juicio a una cantidad de jóvenes que no son sentenciables negativamente en estos duros momentos. No son justos los comentarios espontáneos que se hacen a vuela pluma en el discurso social. Podemos achacarles muchas actitudes individualistas e insolidaria, y las tienen como la tiene la sociedad en general, pero también hemos de ser justos en la valoración.

Detrás de esta actitud sueles estar la manida y tan manoseada generalización en la que los mayores siempre piensan que con los que vienen detrás se acaba el orden y La Paz. Lo dijeron de nuestros padres y lo decimos de nuestros hijos. Y se equivocaron los abuelos y nos equivocamos los padres. Hay mucha luz en las nuevas generaciones.

Ellos traen consigo también las huellas de nuestras malas actitudes. No todo lo negativo que valoramos nos declara inocentes a quienes les hemos dado ejemplo. La historia nos va a juzgar a todos y no creamos que quienes ya estamos vacunados vamos a ser absueltos del todo. Ni todo lo hemos hecho bien ni ellos lo están haciendo mal del todo.

Solo les sugiero a quienes van despertando a la construcción del bien común con el frescor de sus años jóvenes que mantengan una actitud de pensamiento crítico. No todo lo que les hemos enseñado es digno de ser trasmitido. Les hemos mostrado el camino del bienestar como objetivo existencial, les hemos enseñado a descartar al improductivo, no tanto con nuestras palabras, cuanto con nuestra actitud. No se dejen conquistar el alma con los malos ejemplos del individualismo insolidario y con el relativismo inconsistente. Superen las ideologías, piensen fuerte, y actúen con espíritu fraterno. Y en esto, creo que nos pueden enseñar a los carrozas.