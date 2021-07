Sin diagnóstico no se puede tratar una enfermedad. Sin conocer las causas de un problema, no hay posibilidad de aplicar soluciones. Es lo que ha pasado en Tenerife. ¿Por qué el virus se ha descontrolado en la isla mientras el número de casos era mínimo en Gran Canaria y en el resto de islas más pobladas? Ningún informe epidemiológico ha dado con la clave. Se habló de la dispersión geográfica y demográfica y de los 50.000 jóvenes más que viven en Tenerife que en Gran Canaria. Y, sin mayor base científica, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias decidió la semana pasada cerrar el interior de la hostelería tinerfeña para doblegar al virus. ¿Eran lo interiores de los bares y restaurantes los culpables de la alta incidencia del covid? No. Los datos de la propia Consejería lo demuestran: de los 70 brotes de la última semana, solo seis surgieron de los comedores.

La decisión del Gobierno de Canarias fue recurrida por los hosteleros y rápidamente falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor de los empresarios. Las medidas del nivel 3 -50% en terrazas, la prohibición de consumo en barra, el toque de queda hostelero a las 23:00 horas y, lo que ha causado mayor indignación en el sector, el cierre de las zonas interiores- quedaban anuladas. El juez consideró que la medida impuesta por el Gobierno autonómico siguiendo las directrices impuestas por el Ministerio de Sanidad en todas las comunidades autónomas no está «apoyada en motivaciones convincentes» y señaló que «no existen evidencias de que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia esté siendo causada por la actividad económica desarrollada en restauración y hostelería». Asimismo, incidió en que no se ha demostrado que sea la actividad del sector la causa «de la problemática de contagio en la isla de Tenerife», ni mucho menos que sea suspender la actividad en interiores y limitar el aforo de terrazas al 50%, «la solución a una situación que no es dramática para la presión asistencial».

Muy sencillo de entender. Los casos en Tenerife se han disparado por la prevalencia de las cepas británica e india, que también, por cierto, están incrementado ya los contagios en el resto de las islas más pobladas del Archipiélago. ¿Y por qué se dispersa el virus como la pólvora? Por el cansancio de la gente, por la relajación de comportamientos y por la vulneración de las normas. Porque los jóvenes están de vacaciones y, sobre todo, porque las restricciones se relajaron anticipadamente en Tenerife.

Es la realidad, pero ahora toca buscar soluciones, todos juntos, para que el virus no arruine más vidas, la salud de las personas y, en el plano económico, la temporada turística de otoño e invierno, dado que la de verano se da ya por perdida.

Toca reforzar la seguridad para evitar aglomeraciones y botellones y mejorar la coordinación entre las administraciones, olvidar el lucimiento político y luchar por lo importante, que es doblegar la curva. Es crucial realizar un mejor estudio epidemiológico en la isla de Tenerife y reforzar la vacunación. No es de recibo que comience hoy mismo la vacunación masiva las 24 horas en el pabellón Santiago Martín cuando la pandemia lleva tres semanas al alza.

Es preciso mejorar la pauta de los rastreadores, incrementando los recursos existentes en Tenerife, incluyendo la incorporación de recursos del Ejército y de otras instituciones. Es necesario mejorar y publicar los datos de vacunación, difundiéndose estos por grupos de edad y de riesgo, activar el convenio existente entre la Seguridad Social y las Mutuas laborales para promover la vacunación por centro de trabajo, en particular en los sectores más expuestos a la propagación del virus, e impulsar la vacunación de los menores de 40 años.

Por último, toca reforzar las acciones de promoción de la salud dirigidas a la ciudadanía en general, apelando a la responsabilidad de la población de la Isla y recordando las pautas de higiene y distanciamiento social compatibles con un menor riesgo de contagio.

Acabar con la pandemia es responsabilidad de todos. Si no nos volvemos a concienciar, los próximos meses van a ser muy duros. La salud y la economía están en juego y, por tanto, también el futuro de Tenerife y del Archipiélago.