Una empresa privada tiene cien empleados. ¿Muchos o pocos? Cualquier persona con sentido común te dirá que la respuesta es relativa. Si la actividad de la empresa da beneficios quiere decir que el número de trabajadores es el adecuado. Es más, si el empresario entiende que puede producir más bienes y servicios, probablemente aumentará su plantilla.

Esta regla, casi universal en el mercado privado, no funciona en el sector público. Las administraciones tienen un número de empleados que no viene determinado por la relación entre la plantilla y los beneficios. ¿Y cuál es el beneficio del sector público? No es ganar dinero, evidentemente, sino prestar servicios a los ciudadanos y empresas. Que son además sus clientes y quienes lo financian a través de impuestos.

La cuenta de resultados de lo público, por tanto, se encuentra en los datos objetivos de los servicios que se prestan. En el número de pacientes atendidos en la Sanidad, en la calidad de la enseñanza o en la agilidad o eficacia con que se responde a las demandas de servicios o trámites solicitados por los administrados. Y en este asunto se produce una grave anomalía.

Cuando en una empresa privada descienden las ventas y se pierden ingresos, los dueños de la empresa intentarán recuperar mercado. Con estrategias de publicidad, con acciones comerciales, con mejoras del producto… pero si nada funciona, tendrán que acudir a la reducción de gastos y, muy probablemente, de plantilla. En el mundo público no es así. Si aumentan las listas de espera de la Sanidad, si se masifican los alumnos en los colegios o si se atascan los expedientes y se tarda meses en resolverlos, la solución consiste en la contratación de nuevos empleados. Pero si cuando se contratan esos nuevos empleados los problemas y retrasos persisten o incluso se agravan, lo asombroso es que se vuelve a alegar la insuficiencia de medios humanos y se vuelven a contratar nuevos empleos públicos.

Así, nos adentramos en una curiosa paradoja. Un incentivo para que el sector público crezca es que las cosas funcionen mal. Parecería que si todo va bien, si no hay colas, ni retrasos, ni problemas, las plantillas se estabilizarán y nadie pedirá aumento de personal. Pero, al mismo tiempo, si todo funciona eficientemente, se prestan buenos servicios públicos y los trámites y gestiones de ciudadanos y empresas se resuelven velozmente, aumentarán los rendimientos de la economía y se generará mayor empleo privado y beneficios empresariales, lo cual redundará en el aumento de los ingresos fiscales directos e indirectos. Y con mayor recaudación en la Hacienda pública, la tendencia inexorable será aumentar el gasto público aumentando la cartera de servicios y, por supuesto, las plantillas públicas.

O lo que es lo mismo, las plantillas de las administraciones públicas tienen a crecer en cualquier circunstancia, sea cual sea el resultado de su actividad. Crecen a las buenas y a las malas. En la salud y en la enfermedad. En las crisis y en los periodos de prosperidad. Y en este pequeño razonamiento, querido contribuyentes, contribuyentas y contribuyentos, está dicho casi todo.

Canarias tiene hoy más de setenta y dos mil empleados públicos. Una poderosa estructura de gestión pública. Sin embargo, para poder tramitar los fondos de ayudas europeas a las empresas y autónomos el Gobierno ha tenido que hacer convenios con las Cámaras de Comercio —para llevar la gestión de los expedientes— y establecer procedimientos extraordinarios para saltarse y acortar los trámites habituales en la propia administración. ¿Qué significa esto? El reconocimiento explícito de que esa gigantesca empresa pública no funciona.

Hace unos días Angel Víctor Torres, presidente de Canarias, reconoció que “tenemos una burocracia que nos lastra”, pero que hay “pocos recursos humanos”. Una afirmación contradictoria. O existen pocos empleados públicos, a pesar de que hemos crecido en los últimos dos años en más de diez mil efectivos, o el problema está en los complejos y confusos procedimientos que han convertido la gestión de los asuntos públicos en un imposible.

El problema está en eso último. Y no ha existido ningún gobierno, de antes o de ahora, que se haya atrevido a meterle mano. No hay ningún político que haya sido capaz de promover una simplificación de las administraciones y acabar con la producción de miles y miles de folios de normas que nadie, ni siquiera los funcionarios, son capaces de entender.