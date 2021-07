El ex secretario de Estado y ex consejero de Seguridad de EEUU Henry Kissinger lanzó a finales de marzo una advertencia en la Chatham House londinense, centro de debates y análisis de la política internacional.

El poderío económico, militar y tecnológico del que disponen tanto China como Estados Unidos, aunque todavía desigual, podría desbocarse un día y llevar a una situación de mayor riesgo para la paz mundial que la que hubo durante la Guerra Fría.

En una intervención posterior en otro centro de estudios políticos, esta vez el Instituto McCain, de Washington, Kissinger volvió a advertir del peligro que,representa la conjunción de armas nucleares e inteligencia artificial.

Proliferan últimamente los análisis de expertos en geopolítica o recensiones de libros escritos por militares de alta graduación que abordan la posibilidad de un gran conflicto armado entre Rusia y la OTAN o que enfrentaría a EEUU y China (1).

Uno de los primeros libros en ocuparse del tema lo publicó en 2016 el general británico y ex vice comandante supremo aliado en Europa Richard Shirreff con el título alarmista de 2017: guerra con Rusia. Se trata de una obra de ficción aunque supuestamente basada en datos reales que pronosticaba una próxima invasión militar de las Repúblicas Bálticas por Rusia, a la que la Alianza, por falta de preparación y de medios convencionales, sólo sería capaz de responder con el arma atómica.

En la presentación del libro, en el Royal United Services Institute, de Londres, el propio Shirreff explicó cómo podía, sin embargo, conjurarse la amenaza rusa: bastaba con destacar al Báltico soldados y armamentos, algo que ya planeaba desde hacía tiempo la Alianza, por lo que el libro servía en cierto modo de legitimación.

Casi dos años después de Shirreff lanzara su aviso, otro general británico, Nicholas Carter, utilizaba el mismo escenario para acusar a Rusia de intentar minar la fiabilidad de la Alianza a base de ciberataques, asesinatos de oponentes, falsas informaciones y maniobras militares intimidatorias. Al otro lado del Atlántico, Geoge Beebe, ex jefe del departamento de análisis de Rusia en la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, se mostraba en principio de acuerdo con los dos militares británicos en que lo mejor para conservar la paz era responder a las amenazas rusas con sanciones, una presencia militar reforzada en Europa y las ciberoperaciones.

Las modernas tecnologías como la inteligencia artificial, explicaba Beebe en un artículo publicado en la revista estadounidense Politico, dejan menos margen de obra a la intervención humana y aumentan el riesgo de conflicto armado por falso cálculo o error.

El mismo año en que Shirreff avisaba de una posible invasión rusa de algún país de la UE, el director del centro Belfer de la Harvard Kennedy School, Graham Allison, publicaba un libro titulado Destined for war (Destinados a la guerra) en cuyas páginas advertía de la posibilidad muy real de una guerra entre EEUU y China.

Había, según el autor, muchas ocasiones potenciales de estallido de un conflicto armado entre ambas potencias nucleares: desde la colisión de dos buques de guerra en el mar del Sur de China, donde Pekín está construyendo islas artificiales para convertir varios arrecifes en otras tantas bases, hasta la declaración de independencia de Taiwán.

China no dispone actualmente de armas convencionales con las que alcanzar territorio norteamericano, por lo que, si estallase un conflicto entre los dos países, éste circunscribirse a esas aguas, aunque no se librarían del mismo aliados regionales de EEUU como Japón.

Entre quienes consideran altamente probable el estallido para dentro de quince años de una guerra entre EEUU y China está el ex teniente general D. Ben Hodges, ex jefe del Ejército estadounidense en Europa.

El almirante estadounidense James Stavridis ha escrito al alimón con el veterano de las guerras de Irak y Afganistán Elliott Ackerman un libro titulado 2034: A Novel of the Next World War (Una Novela de la Próxima Guerra Mundial), de la que pronostica que podría comenzar precisamente en el Mar de la China Meridional.

Los autores de esa obra de ficción no creen que el conflicto pudiese limitarse a esas aguas, sino que se ampliaría a Europa e involucraría también a Rusia; las potencias nucleares harían uso de esas armas y, tras la inevitable hecatombe, se firmaría en Nueva Delhi un acuerdo de paz.

(1) Debo los datos de esta columna a un reportaje del periodista alemán Jörg Kronauer publicado en el semanario Konkret.