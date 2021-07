Hay gente, bueno, que sostiene o desliza que Pedro Sánchez, María Jesús Montero o José Luis Ábalos ignoran lo que es el REF. Puede ser. Pero también puede intuirse que al menos los dos primeros tienen alguna idea al respecto. Una mínima información sobre su contenido pero, lo que es políticamente más relevante, una idea muy aproximada del coste que supone vulnerarlo, modificarlo o incumplirlo: ninguno. Ese es el verdadero y muy patético problema que el actual Gobierno español está dispuesto a llevar al límite: no existen consecuencias políticas y simbólicas graves si se incumplen normativas y acuerdos con Canarias. Cero. Nada. Hubo un momento, allá por la primera legislatura del Aznar triunfante, en el que Coalición Canaria disponía de cuatro diputados en el Congreso y pareció que la cosa podía cambiar. Pero los coalicioneros arruinaron su propio negocio. El instrumento político más potente para el nacionalismo canario moderado –que atrapaba votos de centro izquierda y centroderecha– era el grupo o cuasigrupo en el Congreso de los Diputados. Una de las más destructivos efectos de la ruptura que daría origen a Nueva Canarias fue, precisamente, acabar con cualquier aspiración hegemónica, impedir una proyección potente y común de una identidad nacionalista abierta y plural, frustrar una representación sólida en las Cortes que generase un discurso político en el espacio público español y concediera auténtica influencia negociadora. Cuando desde CC te comentaban que con la aparición y consolidación de NC solo se perdían cuatro o cinco diputados se hacía gala de una miopía estratégica lamentable.

En la España plurinacional que tiene Sánchez en la cabeza o Iván Redondo en su cartapacio Canarias es un territorio marginal, una suerte de Teruel macaronésico, con su diputado propio, por qué no, pero nada más. En los debates manicomiales sobre las identidades nacionales en el Estado español que se han desarrollado en parlamentos, seminarios o fundaciones se habla más de la identidad nacional andaluza que la de Canarias, y eso ocurre tanto a los que se horrorizan desde la derecha (Lo que queda de España, de Jiménez Losantos) o las que la vindican desde la izquierda (Un haz de naciones: el Estado y la plurinacionalidad en España, de Xavier Domènech). Con el fin del bipartidismo imperfecto –y la pérdida cronificada de Andalucía como granero electoral socialista– gobierna aquel que puede contar con aliados sólidos en el Parlamento. Sánchez y su PSOE no tienen otros que los nacionalismos e independentismos periféricos. Lo suyo no es una apuesta desesperada para salvar una coyuntura crítica y gobernar un par de años más a lo sumo sino –lo que es mucho más peligroso para la articulación política y territorial del Estado– un plan estratégico para sostener a los socialistas bajo su liderazgo como los mediadores sistemáticos entre el Estado y las demandas irredentistas de catalanes y vascos separatistas. A medio plazo no tendrán referéndum de independencia, pero sí una consulta electoral; no dispondrán de un Estado propio, pero sí de una Hacienda propia con capacidad sobre todo el IRPF: se avanzará a trompicones hacia una confederalización del Estado. Que la salud política, institucional y fiscal del país lo soporte es otro cantar, pero ese enjuague puede permitirle a Sánchez ocho, diez o doce años más en el poder. Pues bien: en ese horizonte Canarias no pinta nada, salvo como región trapaceramente subvencionada. Ángel Víctor Torres no presentará ningún recurso de inconstitucionalidad. El REF podrá ser desgarrado aquí o allá si lo necesita el Gobierno central. Gandalf el Gris ya comenta a empresarios y sindicatos que las perras están al llegar y no merece montar follones por tan poca cosa. Porque lo peor es que tiene dinero. Mucho dinero. ¿Tú quieres emprenderla contra el PSOE o cobrar lo que necesitas para sobrevivir?