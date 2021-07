Transcurría el año 1973 en Chile y la situación política estaba violentamente polarizada. El gobierno de la Unidad Popular, liderado por Allende, vivía momentos objetivamente muy complicados con la amenaza clara de una guerra civil. Marchas, manifestaciones multitudinarias y protestas eran la tónica habitual de esos días que marcaron un hito político en el país sudamericano. Fue en esos momentos de miedo e incertidumbre cuando el compositor y pianista chileno Sergio Ortega decidió crear una canción que pasaría a la historia como el mensaje artístico más efusivo del cancionero contemporáneo: “El pueblo unido jamás será vencido”. Sin duda, un lema icónico que manifiesta el poder del pueblo para superar las adversidades y caminar con esperanza hacia el futuro, porque no es cuestión de chovinismo ni afectos, se trata de la razón de la supervivencia. Y de superarnos sabemos mucho. Aquí nos dijeron que no podíamos y lo conseguimos. Nos trataron de convencer que era imposible traer al agente Bourne a Tenerife y lo pusimos a correr desde la Plaza de España hasta Taco. Nos dijeron que Canarias era solo sol y playa y aquí nació Benito Pérez Galdós y Tomás de Iriarte. Preguntaron cómo llegar al Teide y le contamos el mito de Perseo, hijo de Zeus, con Liam Neeson adentrándose en una peligrosa misión para salvar la vida de la princesa Andrómeda en el Llano de Ucanca. Abrimos la ventana en San Juan de la Rambla para brindar con Vin Diesel y Paul Walker antes de rodar como locos por la carretera del anillo insular. Paseamos con los Beatles en Puerto de la Cruz y acompañamos a Von Humboldt en su camino dorado hacia el Valle de La Orotava. Nos dijeron que ni soñando y fuimos a semifinales en la otrora prestigiosa Copa de la UEFA, tuteando a Vialli, Conte y Baggio en una gesta que aún hoy se recuerda en el Heliodoro. Leímos aquello de “eso nunca pasará aquí” y las chicas del Marichal Tenerife fueron campeonas de Europa en aquellas noches épicas del Santiago Martín. Hemos superado incendios, riadas y terremotos; dictaduras y repúblicas; racismo y homofobia. Nos dijeron que el fútbol es de hombres y la UDG Tenerife nos descubrió con éxito que el camino de la victoria pasa por el respeto y la igualdad. Hemos sido pioneros en solidaridad, tolerancia y en derechos sociales; también en turismo e innovación. Aprobamos la nueva Ley Trans, que contempla la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, y que sitúa a Canarias en la lista de comunidades autónomas que tienen una ley más avanzada que la norma estatal. Hemos superado infinidad de adversidades, crisis mundiales y nacionales, logrando retos que parecían inalcanzables. Y nada nos va a parar. Ni esta maldita pandemia que sigue causando estragos en la sociedad, porque si pudimos con todo lo demás, también conseguiremos frenar la propagación del coronavirus con responsabilidad y la implicación de todos y todas. Nos dijeron que no podríamos y lo vamos a conseguir.

@luisfeblesc