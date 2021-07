El sentido del humor es el último refugio de la cordura. Y así ocurre que, cuando todo parece contagiado por el virus de la crispación y la crisis, la gente huye en masa hacia el país de la risa. Desde que la Ley Trans se ha hecho realidad, las redes están en llamas con todo tipo de memes. Uno de los de más éxito es el que anticipa una posible crisis constitucional. Plantea que la infanta Sofía acude al registro civil y se cambia de sexo para hacerse hombre, con lo cual se alteraría la línea sucesoria y ella pasaría a ser el futuro rey de España en sucesión del actual monarca, su padre Felipe VI. Se trata del efecto de un anacronismo constitucional heredero de la vieja Ley Sálica que privilegiaba a los hombres en la línea dinástica de las monarquías. Estamos hablando de un chiste pero, al mismo tiempo, de un tema bastante serio. Uno que compite en las redes con otras humoradas similares en donde los machistas violentos también se cambian de sexo para pegarle una paliza a sus parejas sin poder ser acusados con la actual ley. Aunque todo se mueve en el terreno de la exageración, lo que plantean estas reflexiones no es tan descabellado. Y con las nuevas normas en la mano es perfectamente posible. El precio de la libertad de todos es que a veces permite la irresponsabilidad de unos pocos. Así que me temo que dentro de no mucho tiempo el Gobierno anunciará dos cosas: la transición del sexo femenino al masculino será automática y absolutamente libre. Pero la del sexo masculino al femenino estará sometido al dictamen de un Comité de Salud Pública, compuesto por organizaciones feministas, que dictaminará la procedencia o no de la autorización. ¿Otro chiste? Puede serlo. O puede que no tanto.