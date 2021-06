El Gobierno de España ha decidido indultar, de una tacada, a los políticos independentistas catalanes de sus penas de prisión y a los ciudadanos españoles de sus mascarillas. Para que los niños se traguen una pastilla amarga no hay nada mejor que mezclarla con una cucharada de miel. La primera medida ha sido una polémica que aún colea, pero la segunda decisión puede ser un colosal error sanitario.

Desde el comienzo de esta pandemia tenemos evidencias de que los expertos sanitarios han funcionado al son de la flauta que tocan en Moncloa. Cuando tocó decir que las mascarillas no protegían del contagio y que no había que usarlas, salieron, dieron la cara y dijeron muy seriamente y con profusión de palabras científicas, que las mascarillas no eran necesarias. La cuestión es que no no había suficientes para todo el mundo y se iba a liar la mundial. El Gobierno pidió que le taparan las vergüenzas. Y obedientemente lo hicieron.

¡Luego, cuando ya había suministros disponibles, no tuvieron el menor empacho en cambiar de criterio de la noche a la mañana. Nos obligaron a llevarlas puestas en todo momento y en todas partes bajo amenaza de multa.

Hace poco el Gobierno decidió dejar de quemarse con el Estado de Alarma y pasarle el mochuelo del control de la pandemia a las comunidades autónomas. Y ahora, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, han tomado la decisión unilateral de decir adiós a las mascarillas en los espacios al aire libre y anunciar que podemos ir a los campos de fútbol o a los festivales musicales.

Es verdad que ya hay mucha gente inmunizada, porque ha pasado la Covid-19 o porque se ha vacunado. Y ya no tenemos las Unidades de Cuidados Intensivos llenas hasta la bandera con pacientes infectados por el coronavirus. Y muere mucha menos gente. Pero siguen muriendo, no nos engañemos. Y los números solo nos parecen poco importantes cuando quien fallece no es nuestro amigo o alguien de nuestra familia.

El Gobierno de las dos Españas y de la república independiente de Cataluña no ha tenido en cuenta, a la hora de anunciar el fin de las mascarillas, que hay territorios donde las cifras de contagio siguen siendo preocupantes. Y no ha pensado que su decisión puede complicarle mucho la vida a las autoridades sanitarias locales, que se siguen partiendo la cara en la lucha contra los contagios.

El superbrote registrado en Mallorca –con la ilegal detención y aislamiento de menores en los hoteles– es un botón de muestra de lo que nos puede pasar en cualquier momento. No es el tiempo de mandar señales que hagan pensar en que hemos vencido al virus. Pero es lo que han hecho. Dos veces, para ser exactos. Del confinamiento domiciliario al “aquí no ha pasado nada”. En este país o nos quedamos cortos o nos pasamos diez pueblos.

Quienes han declarado tan precipitadamente el final del peligro se pueden haber equivocado muy gravemente. Y si es así, las últimas víctimas políticas del coronavirus ya tienen nombre y apellido.