En el año 2018 llegó a la cartelera una película de terror que sorprendió gratamente: Un lugar tranquilo. Este género cinematográfico no suele llamar la atención de la crítica, ni tampoco colarse en los galardones que cada año conceden las Academias y Asociaciones. Sin embargo, esta peculiar y original propuesta no sólo logró concitar el interés del público (con un presupuesto de diecisiete millones de dólares recaudó más de trescientos cuarenta en todo el mundo) sino que arrancó el aplauso casi unánime de los expertos, siendo considerada tanto por el American Film Institute como por el National Board of Review uno de los diez mejores filmes de aquel año. Ciertamente, se trataba de una cinta rompedora que abordaba la tensión propia del terror de una forma novedosa y con un nivel de intensidad muy destacado.

Tan descomunales ganancias hicieron inevitable su secuela y, como consecuencia, encontramos en Un lugar tranquilo 2 buena parte de los mismos aciertos de su predecesora. Ahora bien, son los mismos, sin aportar nada nuevo. Parece casi una revisión del título previo. En ese sentido, se nota en exceso que la razón de su filmación se debe a las grandes cifras de recaudación que obtuvo la primera parte. Pese a ello, nos coloca ante un producto cinematográfico que destaca dentro de su categoría, pese a que en esta ocasión el apartado industrial y prefabricado se aprecie más. Aunque Un lugar tranquilo 2 sufrió retrasos en su estreno a causa del coronavirus, cuando decidió estrenarse en salas volvió a despuntar, animando a otros muchos títulos que aguardaban atemorizados el retorno a la proyección en la gran pantalla. En el fin de semana inicial ingresó cuarenta y siete millones de dólares en Estados Unidos, cantidades solo imaginables antes de la pandemia.

Una de las sorpresas de la saga radica en su artífice, el director John Krasinski. Actor cómico en sus orígenes (despuntó en la serie de televisión The Office y ha actuado en Ella es el partido, Aloha o No es tan fácil), probó suerte metiéndose en la piel del agente Jack Ryan en las dos temporadas que ha estrenado por el momento Amazon Prime sobre el célebre personaje interpretado en cine por Harrison Ford y Alec Baldwin. Y es que, detrás de este intérprete con cara de bonachón y ciertas tablas para la narrativa de acción, se esconde un realizador talentoso y capaz de reflejar con solvencia de manera artística, certera e intensa los requisitos básicos para generar tensión y miedo.

Tras los fatales acontecimientos del pasado, los Abbot continúan enfrentándose a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se darán cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no constituyen la única amenaza a la que tendrán que enfrentarse.

El largometraje gustará a quienes ya disfrutaron con las desventuras de esta familia, si bien no alcanzarán el nivel de sorpresa de 2018, por más que entretenga y sobrepase los límites mínimos exigibles para este tipo de producciones. Tal vez lo único negativo sea el hecho de que alguna mente limitada contemple su tercera parte, y lo que comenzó como una grata experiencia y siguió como una aceptable propuesta termine derivando en una caricatura decadente.

Dentro del equipo artístico destaca Emily Blunt, una actriz capacitada y valiosa que destacó en títulos como El diablo viste de Prada, La reina Victoria, La pesca del salmón en Yemen, Looper o Al filo del mañana. Lleva a cabo un trabajo eficaz y creíble, ayudando acertadamente a apuntalar los grados de angustia que la trama requiere. Millicent Simmonds ofrece, asimismo, una actuación meritoria. Les acompañan el siempre interesante Cillian Murphy y el eterno secundario Djimon Hounsou.