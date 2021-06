Es un hecho que nadie sabe por qué se han disparado los contagios en Tenerife: 157 ayer frente a 56 en el resto de las islas. Cuando se dan muchas explicaciones es que no hay ninguna. No se sabe si es la variante del virus, con mayor capacidad de contagio, o el mayor número de población joven o el comportamiento de la población. Hasta el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, de común un tipo sensato y prudente, ha terminado recalando en una afirmación de insondable profundidad científica: cuando hay más contagiados se producen más contagios y la progresión es exponencial. O sea, que cuanto más llueve más te mojas. Rondando el Nobel.

El Gobierno ha tomado una decisión difícil. Poner a esta isla en nivel 3 y aumentar las restricciones no es una medida popular. Pero es lo que creen que tienen que hacer. Lo que pasa es que cuando se lucha contra algo de lo que no se conocen las causas es difícil acertar con las solución más adecuada.

Lo primero es deducir que llegamos tarde. Hace ya bastantes semanas que tendríamos que haber reaccionado, antes de que se saltara la cadena de la bicicleta. Pero es que, además, algunos expertos han señalado los botellones y fiestas privadas como causa principal de los contagios. Si eso es así —y he escuchado decirlo— las restricciones que afectan al ocio y la hostelería son enormemente contraproducentes. Tanto como echar gasolina en un incendio. Porque si cierras los negocios que permiten tener garantías de trazabilidad lo que estás haciendo es fomentar los tenderetes ilegales. O sea, una incoherencia.

Ayer mismo aún se estaba discutiendo en el seno del Gobierno si eximir a restaurantes y bares de las restricciones que afectan al interior de los negocios. Precisamente porque las autoridades no están del todo seguras de acertar con la medida. Y porque para muchas empresas, esta nueva adversidad puede suponer la puntilla. Habían aguantado lo indecible y cuando ya empezaban a levantar cabeza les cortan el cuello.

Los brotes que se están produciendo en Tenerife constituyen una verdadera anomalía. Unos 120 personas, usuarios del albergue municipal de Santa Cruz están confinados en un hotel del Sur, con casi 70 positivos confirmados. El albergue no es un local de ocio nocturno. Ni organiza botellones ¿Cómo es posible que se descubra un caso de contagio cuando ya hay más de medio centenar de positivos? ¿No quiere decir eso que estamos fallando estrepitosamente en el sistema de detección del virus?

El Gobierno tiene que aumentar el proceso de vacunación en Tenerife, porque ya parece claro que en Canarias no llegaremos, como se había dicho, al 70% de inmunizados a finales de julio. Con eso salvaremos vidas, pero, además, es absolutamente prioritario que seamos capaces de contener las cifras de infectados. Y no solo por razones sanitarias. Nos estamos jugando la supervivencia de nuestra economía, que depende del turismo. Y estamos perjudicando los indicadores de toda Canarias, colocándonos fuera de los parámetros que permitirían sacarnos de los destinos prohibidos. Esto no solo va de restricciones, también exige decisiones.