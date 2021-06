Hay que entender estas ínsulas baratarias. Somos tan especiales que como combustible de transición hacia un mundo de energías renovables –placas y molinillos por todos los rincones– hemos elegido el fuel más contaminante en vez del gas natural. Durante décadas seguiremos echando mierda por un tubo a la atmósfera. Y esa decisión fue tomada y aplaudida por los que se autodenominan defensores del medio ambiente.

Somos tan extraordinariamente originales que no nos gusta tener una actividad que factura cada año unos quince mil millones de euros. Unos dicen que el turismo es de “bajo” valor añadido, porque para llevar una bandeja con tres cervezas no hace falta ser ingeniero de caminos, canales y puertos. El sueño de los perroflautas es que en esta isla vayamos en bicicleta y comamos gofio amasado con caldo de pescado, cada uno con su finquita de papas. O sea, como era la vida de nuestros abuelos, pero en vez de con caciques con profesores universitarios. El criollismo progresista quiere, los lunes y los martes, que nos convirtamos en Singapur y, los miércoles y los jueves, en Sillicon Valley. Y mientras tanto a todas las grandes empresas tecnológicas que quieren abrir una sede en la Zona Especial Canaria les jodemos la vida y la paciencia hasta que se mandan a mudar hartitas.

En lo que llenamos los techos de paneles solares y plantamos hasta las macetas con bubangos y aguacateros –energía gratis y comida segura, ¿quién necesita más para vivir?– teníamos un negocio que estaba empezando a funcionar. Las grandes productoras cinematográficas han descubierto en Canarias un maravilloso plató natural. Las islas tienen muchísimas horas de luz y todo tipo de escenarios, desde dunas del desierto a selvas prehistóricas. Es verdad que quedan donde el diablo perdió el rabo, pero para eso están las exenciones fiscales que se ofrecían como cebo a los que decidían venir aquí para rodar una película.

Una actividad industrial, tecnológica, que requiere personal cualificado… Demasiado bueno para ser cierto. Hasta las bandejas se pusieron a temblar. Pero lo que el destino te da, Madrid siempre te lo quita. Hay otras comunidades y otras grandes empresas que están de las ayudas a Canarias hasta la mismísima cofia. Y resulta que el Gobierno de Pedro el Magnánimo ha decidido recortar por aquí y subir por allá. O sea, lo mismo que una falda, pero con Canarias en la parte del trasero. A nosotros nos dan algo menos y a las producciones peninsulares algo más, con lo que las diferencias se acortan. Excepto las nuestras, porque seguimos estando en la quinta puñeta.

El nuevo plan estratégico de Canarias –lo están peinando– planteará el autoabastecimiento agrario (nacionalizando Fuente Alta y Firgas para regar los riscos) y la obligación de consumir productos canarios aunque cuesten diez veces más que los importados. Como no importaremos nada, tampoco exportaremos. Modelo Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. Los guiris fuera, a patadas. Tumbamos los hoteles. Playas salvajes y vírgenes todas para nosotros, menos El Médano, porque la nueva clase dirigente tiene allí sus casitas. O sea.