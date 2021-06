Los datos de la asistencia social en Canarias son estremecedores. Tanto, que hasta el Diputado del Común ha tenido que dar un paso al frente para decir que son vergonzosos. No se puede tardar 927 días en resolver un expediente de dependencia, cuando muchos de los solicitantes ya han fallecido. Ni 1.215 días en resolver un grado de discapacidad. Los derechos sociales son el agujero negro de un gobierno que llegó prometiendo defender a los más débiles y ocuparse de los más vulnerables. Y la excusa de la herencia recibida huele a podrido cuando ya se han cumplidos dos años de mandato. La realidad es que falta personal –valoradores– y que los responsables de Asuntos Sociales han sido incapaces de hacer lo mismo que se hizo en Educación, con la contratación de un refuerzo de 2.500 profesores, o en Sanidad, con 4.500 sanitarios. Han fracasado estrepitosamente y han sido incapaces de hacer otra cosa que buscar argumentos políticos para justificar esa derrota e inundar las redes con crispados mensajes en donde se dedican a matar a los mensajeros de la realidad. Si es cierto, como se lamentan algunos, que a Noemí Santana le han negado el pan y la sal desde Presidencia del Gobierno y que no le han dado medios suficientes, debería haberlo denunciado. Porque no es a ellos a quienes se está jeringando, sino a miles y miles de personas que son, casualmente, los que más necesitan del apoyo público. Se mire como se mire, el naufragio en temas sociales, en las ayudas a los más vulnerables y en la lucha contra la pobreza, es la peor derrota del pacto de las flores.