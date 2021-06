Oriol Junqueras, el líder encarcelado de Esquerra Republicana de Cataluña, considera que los indultos son un “triunfo” del independentismo catalán. Un intento del Estado de “protegerse” ante los recursos que los presos han empezado a interponer ante la Justicia europea en contra del Tribunal Supremo español.

El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, otro soberanista encarcelado, ha ido algo más allá. Con el indulto, ha dicho, no se acaba nada: «La lucha continúa y persistiremos». Y recuerda que la única solución al conflicto “pasa por la autodeterminación, por la amnistía y por el retorno de los exiliados”. Y en la misma clave que Junqueras pronostica que el indulto es «el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa».

Por lo que parece, el Costa Concordia de Pedro Sánchez ha encallado en los arrecifes independentistas cuando ni siquiera ha salido del puerto. La polémica medida, que le costará tantísimas plumas, no está siendo interpretada por los independentistas como una generosa mano tendida, sino como una jugada política para minimizar daños ante un hipotético revolcón judicial ante los tribunales europeos.

La tesis del diálogo con Cataluña no se sostiene. Los soberanistas, hoy por hoy, no admiten otra cosa que no sea la ruptura con España y la creación de una república catalana independiente. Se puede marear la perdiz todo el tiempo que se quiera, con discursos melífluos y apelaciones a un diálogo imposible. Aquí solo caben dos opciones. Sacar un pañuelo y decirle adiós a los catalanes, que sería tanto como decirle adiós a España –porque el último que apague la luz– o mantener la unidad del Estado a través de las leyes y de la fuerza.

Creo honestamente que los catalanes han ganado la batalla de su independencia. Y la han ganado delante de las narices de un Estado melindroso y crepuscular, proscribiendo el castellano, fomentando una educación nacionalista y creando una juventud orgullosa de su propio país. La situación, cultivada durante treinta años de pasión y romanticismo nacionalista, es absolutamente irreversible. A los que defienden la idea del Estado definido en la Constitución del 78 se les pasó el arroz de las negociaciones. Ya no sirve entregarle a Cataluña la soberanía fiscal que tienen los vascos. Ni plantear una reforma federal. Esto es o la independencia o nada. Y puesta así la cosa, no parece que vaya a ser nada.

Es difícil abstraerse de la legitimidad que tienen las personas y los pueblos a defender su propia independencia y su identidad política. Los Estados, nacionales o plurinacionales, se sostienen por la fuerza de leyes e impuestos. O sea, por la coacción. Y ello a pesar de que sus ciudadanos se sientan perfectamente orgullosos de formar parte de ese proyecto colectivo. Que no es el caso.

Todo este postureo buenista con Cataluña terminará derrumbándose como un castillo de arena ante las olas. Porque es un hecho que están ganando la batalla en las calles. Cada vez más catalanes se están sumando al sueño de la independencia. Tarde o temprano España tendrá que decidir si enseña los dientes o el culo.