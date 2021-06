Con el título Imágenes inéditas de la Guerra Civil, la Fundación CajaCanarias expone en La Laguna una muestra de 72 fotografías del archivo de la Agencia Efe relacionadas con los hechos acaecidos en la guerra civil española entre julio de 1936 y abril de 1939.

Un conflicto bélico entre españoles que acabó con la vida de un millón de ellos o con el exilio de los que no solo durante la guerra, también en la posguerra, para salvar su vida o evitar la cárcel, se vieron obligados a abandonar su tierra y desplazarse a otros países, bien por motivos políticos e ideológicos, o por miedo a las represalias de los vencedores sobre los vencidos en un régimen político dictatorial.

Muchos pudieron regresar cuando las circunstancias de la dictadura lo fueron permitiendo, pero otros no se atrevieron porque veían con más garantías para sus vidas la integración en los países que les dieron refugio, contribuyendo, en muchos casos, gracias a sus conocimientos, al desarrollo de los países de acogida. Las principales naciones del exilio fueron Francia (440.000), México, Argentina y la Unión Soviética, pero también otras europeas y americanas como Venezuela, Cuba, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, Estados Unidos e Inglaterra, siendo unos 220.000 los que vivieron el exilio permanente.

Una exposición repartida en diez ámbitos temáticos muy variados, que recoge imágenes objetivas de los reporteros de guerra tanto de los vencedores como de los vencidos, y así lo mismo vemos al general Franco como al presidente de la República, Manuel Azaña, y al presidente del Gobierno, el canario Juan Negrín, a Dolores Ibárruri en un mitin en Madrid, como a la esposa de Franco, Carmen Polo, haciendo ganchillo para los heridos del bando nacional, o a Ramón Serrano Suñer prestando juramento como consejero de la Falange durante el primer Consejo Nacional falangista celebrado en el monasterio de Huelgas en presencia de sacerdotes católicos.

Hay escenas muy impactantes como la de niños muertos en las calles de Madrid, o embarcando hacia el exilio, o la foto del 26 de abril de 1937 con Guernica en llamas tras sufrir un bombardeo aéreo germano-italiano, o una enorme pancarta colocada de lado a lado en la calle Toledo de Madrid, cerca de la plaza Mayor, en la que puede leerse: “No pasarán, el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo”. En general las fotos traducen la realidad de la superioridad en medios del ejército nacional sobre el republicano.

Especial relevancia tiene una foto hecha en Salamanca el 12 de octubre de 1936 con motivo del Día de la Hispanidad, en la que, tras un acto en el paraninfo de la Universidad, a la salida, puede apreciarse a muchos asistentes vociferando en plan agresivo contra el rector Miguel de Unamuno mientras entra en un coche en presencia del obispo Pla y Daniel y muchos militares, tras protagonizar un enfrentamiento verbal con el general Astray, que, interrumpiendo el discurso del rector, amenazó a los intelectuales, y aunque existe cierta controversia al respecto, al parecer, Miguel de Unamuno le respondió: “venceréis, pero no convenceréis; venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir; y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho; me parece inútil pediros que penséis en España”. A partir de ese momento, Miguel de Unamuno sufre arresto domiciliario.

Tenerife no podía faltar en la exposición, y de hecho comienza con la foto histórica de 17 de junio de 1936 de la comida celebrada en el Monte de la Esperanza por los jefes y oficiales de la guarnición tinerfeña, a modo de homenaje y apoyo a Franco como comandante General de Canarias, que, aunque no se hizo referencia en los discursos, casi todos sabían que muy pronto protagonizaría acontecimientos importantes, como así sucedió a partir del 18 de julio de 1936.

Una exposición que muestra diferentes puntos de vista sobre la guerra civil que nos invita a reflexionar sobre “el peligro de la polarización ideológica en el ámbito político”.