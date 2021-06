Hace apenas unos días, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género. Una de esas maravillosa piedras cargadas de buenas intenciones con las que está empedrado el camino de los infiernos humanos.

El artículo primero de la ley determina la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas, el libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad y expresión de género libremente manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello y el derecho de la persona a ser tratada de conformidad a su identidad y expresión de género “en los ámbitos públicos y privados” y, en particular, a ser identificada y acceder a una documentación acorde con dicha entidad.

¿Qué es la identidad de género? No se mire el entresuelo, no va por ahí. Estamos en el siglo XXI y la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer y pudiendo involucrar o no la modificación de la apariencia o de las funciones corporales a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”. Dicho mal y pronto, el género es eso que se denomina “el sexo sentido”. O sea, lo que cada uno sienta que es.

Todo esto va en el sentido de la libertad individual. Y es sustancialmente bueno. ¿Por qué no va a tener derecho una persona a sentirse del sexo que quiera o a no sentirse de ninguno? La respuesta, por lo menos para algunos, es muy evidente.

Lo que ocurre es que el ejercicio de esa libertad nos puede sumergir en mares muy tormentosos. Apenas unos días después de la aprobación de la ley, una persona que está siendo enjuiciada por presuntamente haber asesinado a martillazos a su prima, ha comunicado al tribunal que le juzga que quiere ser llamado Lorena, a pesar de que hasta ahora se le había considerado Jonathan. O sea que estamos ante alguien que hasta hace unas horas era un hombre pero que ahora proclama que su sexo sentido es femenino, que no le gustan los hombres y que no violó a su prima, a la que presuntamente mató, porque solo quiere estar con mujeres.

Cosas veredes, Sancho. Es bastante posible que a Lorena se la condene con el agravante de violencia machista, porque en el momento en que supuestamente cometió el asesinato era un hombre. El problema surgirá cuando, establecida la pena, deba cumplir su condena en un centro penitenciario que, en función de su sexo sentido, tendría que ser de mujeres.

No hace falta extenderse mucho en la panoplia de escenarios desquiciados que pueden surgir de la colisión entre una nueva mentalidad y unas viejas estructuras sociales que no han cambiado. Nadie tiene autoridad para establecer lo que siente o no siente una persona. Pero Lorena es un problema. Y solo es el primer problema.