Llueve fuego mortal sobre Gaza. Nada nuevo. Miles de cuerpos en vida se lanzan al mar desde el lado marroquí en búsqueda de no se sabe qué aventura les habrán contado. No se preocupen. El gobierno de Camaleón Sánchez publica un súper plan estratégico horizonte 2050. Todo tranquilo. Boris alocado Johnson dice que destino Canarias sí, luego que no, quizás mejor no vayan. Ustedes sabrán pero no es fiable. La súper liga es un invento de Florentino y los demás clubs que no querían abandonar su status de mega ricos. Pobres futbolistas. Rociíto grabó el serial todo de una vez sin cambiarse de ropa ni de lágrimas. Yo la creo y tampoco. Harry se explaya con entrevistas en EEUU poniendo a parir a su familia real y a su real familia. Pelillos a la mar. Hay más vacunas que cepas del virus y hay más mutaciones que negacionistas conspiranoicos. Todo es posible. Un autónomo y un Erte se encuentran por la calle y acaban abrazados y dándose besos sin mascarilla entre vapores etílicos. El amor es así. El Atlético gana la liga por esta vez y sin que sirva de precedente. Los sueños, sueños son. Los fondos europeos de rescate llegarán a cada buzón dentro de un sobre en forma de fleje de billetes de cincuenta euros. Es broma. La desertificación provocada por el cambio climático será declarada persona non grata en la próxima reunión del G lo que sea. Menos mal. Una IA (inteligencia artificial) ha creado a un humano a su imagen y semejanza. Se veía venir. Acaban de confirmar la participación de un equipo de no géneros (no son hombres ni mujeres ni trans ni lo contrario) en las próximas olimpiadas. Se llevarán las medallas. Netflix rueda una serie sobre todos nosotros y vende el guión a Amazon.