Una primera vuelta y parte de la segunda alrededor del sol, nos distan de la presencia en el auditorio juntos. No he vuelto a asistir a un acto cultural desde que la Parca, como tu solías decir, vino a buscarte. Ni siquiera me había aproximado a esa gran escultura de Calatrava. Sabía que algún día volvería. Con pasos algo temblorosos entré al edificio. Al instante los recuerdos se fueron agolpando como si fueran obstáculos en una carrera de atletismo. Contemplé los aseos, la sala de cámara, el bar cerrado y la taquilla al fondo. Sentí un gran vacío que sólo podía llenarse con las lágrimas que estaba a punto de derramar. Cuando mis pasos estaban cerca del punto de venta de entradas, cambié la dirección hacia los aseos. En realidad hubiera querido llorar allí mismo, patalear, tirarme al suelo en el hall, ese inhóspito lugar del que solíamos huir rápidamente a consecuencia de las corrientes y la contaminación acústica. Por el contrario, hoy hubiera permanecido más tiempo dentro, recordándote, me hubiera incluso acercado a la barra marmolada a tomar un café, sola. Tenía ganas de llorar y que me diera igual la poca presencia humana, pero la vergüenza deseó que en los servicios no hubiera nadie para poder ocultarme. Entré en uno de los aseos disponibles, cerré la puerta y lloré. Lloré ese llanto desconsolado, ese sollozo con sonoridad distinta. Lavé mis manos y la parte de la cara superior descubierta por la mascarilla. Esos tristes ojos me incitaban a llorar aún más, de pena...¡ay de mi llorona!, al verme llorar, lloraba. Tras el duro ejercicio sentimental fui acumulando las fuerzas para avanzar hacia el destino “Taquilla”. Un lugar gélido con personas jóvenes provocaron la contención que necesitaba. Con amabilidad la señorita me ayudó en las gestiones y salí de allí con la entrada del concierto. Mientras caminaba por el hall cerré los ojos, y escuché el eco de ese espacio capaz de transportarte a otros tiempos. Mientras me alejaba de la taquilla, la tristeza se acercaba. Rompí a llorar ya en el exterior. Me dirigí hacia el horizonte de mi foto preferida bordeando el edificio y capturé un nuevo instante. Me senté en el vacío de esa foto. Contemplé el auditorio, el mar, el castillo y la empresa a la que dedicaste laboralmente gran parte de tu vida. Allí estuve sentada, con mis sensaciones y pensamientos, yo y mi circunstancia. El ejercicio sentimental agota. Reuní fuerzas para ponerme en pie y regresar.

Papá, me voy de concierto el domingo 30 de mayo, Día de Canarias, lugar donde latió tu corazón gran parte de tu vida. Pero no es un concierto cualquiera, este tiene como protagonista el órgano del Auditorio de Tenerife Adán Martín, ese “instrumento rey que nos cabe la fortuna de poseer”. “Imponente” y “Albricias” son, además de expresiones con las que te referías a él, los títulos de artículos publicados por ti en EL DÍA. Guardabas la esperanza de poder escuchar ese colosal sonido varias veces al año y transmitías gratitud a los artífices por albergar en este espacio y en esta isla este órgano único en el mundo, gratitud que hacías extensible a los responsables de propiciar e impulsar estos eventos.

Siempre disipabas tus pesares de que la Parca te hubiese llevado sin volverlo a escuchar tras su última audición y ansiabas volver a sentir sus vibraciones y sensaciones emanadas de ese monumental sonido envolvente.

Finalmente la Parca vino a buscarte la noche del 3 de abril de 2020 en pleno confinamiento.

Dicen de la majestuosidad de este instrumento que puede levantar poderosamente las almas. Me gustaría creer que sí para poder decirte: Papá, nos vamos de concierto.

En recuerdo de mi padre Emilio Racionero Menasalvas y de su pasión por el órgano del Auditorio de Tenerife Adán Martín