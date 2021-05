Me dice un amigo desde Las Palmas: “Creo que haces un análisis muy serio del asunto del transporte de la isla de Tenerife. Por aquí, por Gran Canaria, donde también se habla de la necesidad de un tren al Sur, hay división de opiniones, pero yo creo que en el tema del transporte no se deben poner reparos al progreso, porque quizás hoy no sea tan necesario el tren, pero seguro que dentro de 10 años sí que lo será”.

Además de ese utópico tren de circunvalación, en Tenerife hay varias actuaciones pendientes muy importantes.

Veamos:

Tercer Carril de la TF-5, tramo entre Guamasa y Aeropuerto Tenerife Norte, sentido Santa Cruz.

Y en obras de mayor envergadura y presupuesto tenemos:

La gran obra que necesita el Puerto de la Cruz, el Parque Marítimo desde el muellito actual hasta las cercanías del campo de futbol El Peñón y la playa Jardín, incluido ese eterno proyecto de gran muelle, que solo lo hemos visto en dibujos bellamente adornados, por arquitectos de fama, como Martín Menis.

Otra obra necesaria: La vía de ronda o circunvalación de La Orotava. Una parte del trazado está expropiado hace unos veinte años, pero todavía la realización está sine die….Un primer tramo iría desde la autopista, ramal barranco de la Arena (no confundir con el cruce de Las Arenas, situado más hacia el oeste), hasta enlazar con la carretera existente, en cotas más altas, cerca del caserío de Los Pinos. Este tramo circularía por fuera del casco urbano principal de La Villa, para que las guaguas de turismo y demás vehículos de excursión, no tengan que cruzarlo si quieren ir a Las Cañadas del Teide.

En cuanto a algunas de las obras principales ya realizadas en la isla de Tenerife, aunque a los antifranquistas les pueda doler, la verdad es que las grandes obras de infraestructura de esta isla de Tenerife se proyectaron y realizaron casi todas en tiempos de Franco: las autopistas del Sur y del Norte, el Hospital General Universitario y el de La Candelaria, varios nuevos edificios para facultades universitarias, y escuelas técnicas, destacando la facultad de Medicina, proyectada y construida a partir de 1969.

Y en obras de interés turístico, los Lagos de Manrique en Martiánez (inaugurados por fases en 1972, 1974 Los Alisios y 1978 el Lago Grande).

Por otro lado, a mí me parece faraónica esa magna obra que ya se ha apuntado desde hace un par de decenios: es el nuevo trazado desde el Campus de Guajara en la Universidad, y que discurriría cerca de La Esperanza, paralelo por el lado sur de las pistas del aeropuerto de Los Rodeos, hasta Guamasa. El tramo de la actual autopista del Norte, desde el Campus de Guajara hasta Guamasa, quedaría como una estupenda gran vía urbana, con realización adicional de aceras y arbolado. Una idea fabulosa…pero de presupuesto prohibitivo.

Y, en fin, entre las obras importantes ya terminadas, tenemos el actual tranvía Santa Cruz-La Laguna, una obra magnífica y muy necesaria, que lo único malo que tiene (permítaseme la lisonja…) es que no llega al Valle de La Orotava, mi comarca de nacimiento y residencia.