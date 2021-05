Tendrá la santa o infernal paciencia de leerme los 600 y pico folios de Plan España 2050 del Gobierno central, presentado ayer en Madrid entre ringorrangos trompeteros, y precedidos por una carta de amor de Iván Redondo al presidente del Gobierno en El País, puro petrarquismo marketinero: “quien puede decir cuánto ama siente un amor muy pequeño”. Leo un extenso resumen pero apenas en necesario para lo más obvio: un plan con un horizonte temporal de 30 años no puede ser obra de un gobierno. Un plan de esta naturaleza –donde supuestamente se pretende enrajetar los miles de millones de euros del fondo NG de la Unión Europea– está terminantemente obligado a ser el fruto del consenso de una amplia mayoría política y parlamentaria. El Plan de Recuperación debió haber sido presentado ayer por Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pablo Casado e Inés Arrimadas, y ese hubiera sido el equipo de mínimos. En todo caso el Gobierno del PSOE y Podemos debería haber publicitado una propuesta para su debate, primero en una conferencia entre los grandes partidos nacionales, y a continuación en las Cortes, con una hoja de ruta clara y realista. En cambio se ha optado por la chifladura de patrimonializar – por enésima vez – un momento histórico frente a las cámaras de televisión. El presidente Sánchez quiere estimular una conversación nacional como si los asuntos claves – el modelo educativo, la reforma de la administración pública, la sostenibilidad ecológica – no formaran parte de la agenda pública desde hace años, en algunas materias, incluso, desde hace décadas, sin avanzar a menudo un centímetro. A los que protestan porque esta cosmovisión optimista no es la del Gobierno, sino la de más de un centenar de especialistas, quizás cabría indicarle que los especialistas tienen un aire de familia de lo más curioso. Pero, en fin.

Como ejercicio entre utópico y lisérgico el Plan España 2050 –o como termine por llamarse – es ciertamente ordenadito y pinturero, pero salvo algunas excepciones –interesantes –evita cuidadosamente estrategias y propuestas para solucionar problemas acuciosos a medio y largo plazo, como la supervivencia el sistema público de pensiones, la infradotación crónica de la administración de justicia, un modelo educativo por encima de las disputas y miserias partidistas, la dualidad del mercado laboral, el sistema de I+D+i, las universidades públicas, los desequilibrios territoriales. ¿Alguna propuesta para doblar la rodilla al capitalismo de amiguetes, a la impúdica colonización partidista de las administraciones que han practicado el PP y el PSOE ha llevado al paroxismo, al drama del desempleo juvenil? En determinados aspectos la propuesta se me antoja hasta grimosa. ¿De veras que se apunta la friolera de 4.800 millones a la rehabilitación de edificios y solo 765 millones a estrategias para el empleo juvenil o 1.600 millones para todos los niveles educativos? ¿Para becas, para mejora de los sueldos de los profesores asociados, para aparataje tecnológico, para la dotación de laboratorios? ¿De veras que las comunidades autónomas tenían menos que decir que los especialistas contratados por Iván Redondo? ¿Los ayuntamientos españoles tampoco deben ser consultados para tener una intervención directa en una prospectiva tan supuestamente ambiciosa y pragmática como esta? Al parecer no.

Contaba Manuel Vázquez Montalbán que su generación –mejor: la gente de su generación que se comprometió contra el franquismo ya en los años cincuenta– sentía un cansancio histórico agotador cuando Franco empezó a morirse. Sánchez no mueve a la ilusión, sino al agotamiento más o menos resignado, como cuando vemos por enésima vez ese vomitivo anuncio de lavavajillas en el televisor.