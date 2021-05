Eustaquia removía el mortero con garbo de pitonisa. Todos nos colocábamos a su alrededor para disfrutar del espectáculo, democráticamente situados para seducirnos por el inconfundible aroma que desprende la pimienta cuando abraza al perejil. Evocaba a Rosa Luxemburgo llamando al orden a los prohombres de bigote en aquellas comidas decimonónicas del Partido Socialdemocrático alemán. En la cocina de Eustaquia se sentaron las bases de un pensamiento filosófico, gastronómico y práctico que elevaba al mojo picón como la salsa encargada de unir a los hombres y mujeres del mundo frente al fantasma que recorre nuestra tierra: la salsa universal y sus esbirros de bote. Para la sabia Eustaquia era el momento de reflexionar y actuar, porque se daban las condiciones materiales óptimas para la insurrección de los mojos canarios; la revolución roja y verde rompería las cadenas que impiden la emancipación de nuestro recetario libertario. La historia de los defensores del condimento patrio ha sido la lucha de salsas, un pulso entre las dominantes, artificialmente condimentadas, y las salsas oprimidas, elaboradas con el cariño irreductible de nuestros ancestros. La salsa explotada –el mojo– no puede ya emanciparse del yugo de la salsa explotadora y opresora –las industriales– por lo que se antoja fundamental que el mojo verde y el rojo se unan en una Liga de los Justos para construir los elementos tangibles del fin último de nuestra incipiente ideología identitaria: la dictadura del mojo de cilantro. Eustaquia nos contaba, al calor del caldero de puchero, que la burguesía de las salsas industriales había centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en las empresas de los alimentos procesados. La empresa moderna había transformado la pequeña cocina matriarcal en la gran fábrica de la salsa capitalista. Como respuesta a las condiciones objetivas de sumisión, la anciana proponía la expropiación de las industrias de las salsas sintéticas que alienan a los mojos caseros, imponiendo un sistema de impuestos progresivo y la abolición del derecho de libre distribución en los mercados de nuestras ciudades y pueblos. Como Dolores Ibárruri dirigiéndose a los diputados conservadores del Congreso, abogaba por la confiscación de todos aquellos negocios que comercializaran con salsa de barbacoa y curry-ketchup. Arengaba también a la introducción en la educación pública y gratuita de todas las recetas del mojo en sus múltiples variantes: con almendras; queso (curado); pimientos verdes; aguacate; y asaduras. Y así, Eustaquia, entre parra y parra, repetía una y otra vez el mismo alegato: “¡Ustedes, los burgueses de las salsas industriales, nos acusan de querer abolir su propiedad! ¡Efectivamente, eso es lo que queremos! El mojo picón se servirá de su futura supremacía gastronómica para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía de las salsas industriales, con el objetivo de centralizar todos los instrumentos de producción en manos de un gran Estado de perejil y pimienta encargado de aumentar la cantidad de fuerzas productivas. Y a la vieja sociedad burguesa de la comida rápida, con sus franquicias y sus antagonismos culinarios, sustituirá a una asociación en la que el libre desarrollo del mojo picón en guachinches y restaurantes condicione el libre desarrollo de todos los que cocinan con productos frescos y saludables. Eustaquia aseguraba con decisión que los mojos de Canarias no se cuidan de disimular sus aspiraciones y sus proyectos frente las salsas dominantes. Proclaman abiertamente que su propósito no puede ser alcanzado sino por el derrumbamiento de las salsas de bote, que alienan con cantidades desorbitantes de sal y azúcar y todo tipo de conservantes. ¡Que las salsas universales tiemblen ante la idea de una revolución del mojo picón!¡Mojos de todas las islas, unámonos!

@luisfeblesc