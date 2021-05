Que el líder del Frente Polisario y presidente de la República Arabe Saharaui Democrática, Brahim Galli, haya entrado inadvertidamente, con pasaporte falso, en España –según se afirma– es, además de delictivo, un relato difícil de creer. Es decir, que nadie se traga que el Gobierno español no lo supiera de antemano. Y mucho menos cuando se afirma que su traslado se negoció con Argelia, después de que Alemania rechazara acogerle. Es bastante posible que nuestro país haya cometido un grave error diplomático al no avisar a Marruecos o negociar con las autoridades de ese país que se trataba de una concesión por razones humanitarias (Galli está, aparentemente, gravemente enfermo). Por supuesto que eso no justifica, ni de lejos, la reacción desproporcionada y absurda de forzar la entrada de miles de personas en la frontera con Ceuta. Pero es perfectamente lógico que a Marruecos este asunto le haya sentado como un tiro, de la misma forma que a España le cayó francamente mal que Bélgica acogiera al fugado líder independentista Puigdemont. No son casos equiparables, pero tienen algunas aristas comunes. Ahora bien, los miles de emigrantes marroquíes que llegaron a Canarias el pasado año, con plena permisividad del país vecino, no se explican en el contexto de un cabreo diplomático. Digan lo que digan, el recurso al chantaje de abrir o cerrar un grifo que lanza emigrantes irregulares hacia España, es un recurso tradicional en la política exterior marroquí. Y uno no puede menos que preguntarse qué pasaría si los camiones de mercancías que fluyen hacia el mercado comunitario se empezaran a quedar varados en las fronteras de la UE.