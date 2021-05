El día que me tocó vacunarme con AstraZeneca, dos personas, delante de mí, pidieron otra vacuna distinta. Las despacharon con viento fresco. La vacuna era del modelo “lentejas”: o la tomas o la dejas. Y en teoría debía ser así. Porque nadie mejor que las autoridades sanitarias para decir qué tipo de vacuna correspondía a qué rango de edad.

Esta semana, el Ministerio de Sanidad ha explicado a todos los ciudadanos españoles que los menores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca y que se vayan a poner la segunda dosis podrán elegir, bajo su responsabilidad y firmando un consentimiento informado, si se inyectan la segunda dosis de esa misma vacuna o se inoculan Pfizer. Y uno se queda literalmente a cuadros. ¿Ahora sí podemos elegir los ciudadanos? ¿Dónde queda el criterio de que son los expertos en Salud los que deben decidir? Pues a freir puñetas y donde digo digo, digo Diego.

Casi todo lo que ha rodeado la larga lucha contra la pandemia parece estar contaminado por una especie de improvisación. Los cambios de criterio, los errores, las chapuzas, han estado a la orden del día. En el uso de las mascarillas. En las compras de suministros sanitarios. O en los sucesivos cambios de los grupos de edad que se tenían que vacunar con una determinada marca alegando razones científicas.

Lo que parece, a la vista de lo visto, es que la Unión Europea la pifió en la previsión del suministros de las vacunas. Y que tampoco se previó una reserva estratégica de dosis para aquellos que tendrían que recibir un segundo pinchazo. Y todo eso ha conducido imperiosamente a la necesidad de hacer ajustes y cambios que tienen muy mala digestión por los atónitos ciudadanos, a los que en vez de contarles la cruda verdad se les tiene, como a los champiñones, a oscuras y con mucho estiércol.

Desde que el Gobierno de España decidió liquidar el Estado de Alarma, la sensación es que nuestro país ha elegido la recuperación económica antes que la seguridad. El riesgo de contagio parece ahora mismo más asumible que la certeza de que nos moriremos de hambre si no se reactiva el turismo. No digo que no sea una decisión inevitable, pero tiene muchos peligros.

Los países de la Unión están discutiendo adoptar medidas comunes para garantizar que el turismo fluya en similares condiciones sanitarias para todos. Y es posible que se descarte exigir pruebas PCR a los vacunados o inmunes. Entre otras razones por el coste económico para los viajeros. Pero cuando veas quemar las barbas del vecino, pon las tuyas en remojo. Grecia, presionada por la crisis económica, decidió adelantarse a todo el mundo y abrirse al turismo. El resultado ha sido el empeoramiento de unas cifras de contagio, que ya venían siendo malas.

Con apenas un 15% de vacunados en pauta completa en pleno mes de mayo, Canarias, entre la espada y la pared, asumirá un riesgo muy importante si logramos traer a millones de turistas este verano. Como dice esa famosa frase, también se puede morir de éxito.