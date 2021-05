Ser profeta en la chapuza carece de mérito. Entre todas las opciones posibles solo hay que fijarse en la peor para acertar con cuál van a elegir los responsables de este desgobierno que padecemos. Hace ya algún tiempo que algunos dijimos que lo de AstraZeneca era un desastre. Que los criterios de vacunación cambiaban como una veleta. Que la penosa imagen que ofrecían las autoridades sanitarias y los expertos es de una prodigiosa e incesante improvisación. Que el suministro necesario de esa marca en concreto estaba gravemente comprometido. Y que en breve plazo tendríamos oportunidad de comprobar cómo esa vacuna, de la que se cantaban tantas excelencias, sería postergada por el simple hecho de que no dispondrían de suficientes dosis. A las pruebas me remito. Ya se ha dado a conocer un ensayo clínico puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III para demostrar que una dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer produce “respuesta inmune fuerte y efectos secundarios de leves a moderados en personas menores de 60 años que recibieron una sola dosis de AstraZeneca”. O lo que es lo mismo, que a los menores de 60 años que recibieron una dosis de esa vacuna ya se pueden ir olvidando de recibir la segunda inoculación de la misma marca. Pero eso, que ya parece más que inevitable, no se va a producir por ninguna otra razón que no sea un problema de suministro. Uno para el que han tenido que buscar una salida científica apresurada. Seguro que los datos sanitarios son correctos. Pero en el fondo, muy en el fondo, lo que hay es otra chapuza. Una más y van...