La semana pasada anunciaron que esta semana comenzaba en Tenerife la vacunación de aquellos que tenemos entre 50 y 59 años. El grupo 9. Las redes sociales se han hecho cargo de un aparente fallo a la hora de dar la noticia que indicaba que «Los ancianos entre 50 y 59 años serán vacunados la próxima semana». Recibí el meme como lo recibió todo el mundo, con la jocosidad de quien mira el hecho como un fallo.

Pero, de repente, recordé a un alumno de Zimbabue que decía que la edad media de su comunidad eran 38 años. Para él las personas de 50 serían, sin la menor duda, ancianos de verdad. Por tanto, depende de la perspectiva y del lugar. Y tal vez no sea tan errado el titular de la noticia. La edad en que uno es anciano es algo muy subjetivo. No obstante, entre nosotros se hace referencia a un documento de la OMS que define paciente en edad geriátrica como aquella persona por encima de los 80 años, momento en que su declive físico empieza a ser evidente.

Todo depende de la perspectiva. En mi caso concreto, en esta década de los cincuentas, mi declive físico empieza a ser evidente. Por lo tanto, tal vez sea verdad que empieza mi ancianidad.

Entre conversaciones al respecto y comentando el titular, he escuchado una cantidad de anécdotas increíbles. En todas se contempla una resistencia a reconocer la propia edad. Pensamos que los años pasan por la vida de los otros, pero a nosotros nos dejan en paz y seguimos viéndonos con una juventud que no tenemos.

He recordado un comentario de un profesor de mi juventud. Él tenía entonces cuarenta y pocos años y a mí ya me parecía un anciano. Me decía que la vejez es compatible con una edad temprana. Se puede ser un joven viejo. No son los años, sino las actitudes las que convierten a una persona en un viejo. De igual manera que podemos mantener algunos valores que consideramos propios de la juventud durante toda la vida.

El pesimismo envejece; la desesperanza y la falta de ilusión envejece. Y se puede mantener la creatividad más allá de los treinta o los cuarenta. Levantarse por la mañana y abrir la ventana con ganas de vivir no es solo patrimonio de los veinteañeros. En esto de mantener la ilusión recuerdo otra anécdota de una alumno que estaba en medio de la elaboración de su tesis doctoral. La hacía con cincuenta y pocos años. Tras descubrirle una afección cardiaca, le comentó a su director de tesis la intensión de abandonar el trabajo porque se moría. La respuesta fue la elocuencia de un profesor joven de setenta años: “No me diga eso; si se quiere morir, muérase haciendo su tesis doctoral”. Y la terminó y, como era de esperar, se murió.

Cada día somos convocados a una lucha, a veces dramática, entre la autocondecendecia y la ilusión. Nos enfrentamos a ser o dejar de ser un poco más de lo que fuimos. No se trata de olvidar que la vida temporal tiene el límite de todo lo perecedero, sino a vivir cada instante buscando la chispa iluminadora de la alegría y la esperanza. Siempre hay algo que hacer y siempre es posible hacer algo.

Claro que hay ancianos de cincuenta años, y de cuarenta y de veinte. También hay verdaderos jóvenes de setenta y hasta de noventa.