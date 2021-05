La primera madrugada del fin del estado de alarma, a quien realmente alarmó, y con toda razón, es a los que estábamos en casa atónitos viendo las imágenes televisivas de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, aglomerados en las calles, sin mascarilla, de fiesta en fiesta, sin medidas de seguridad, muy pegados unos a otros sin guardar la distancia recomendada.

No solo celebraban el final del estado de alarma y del toque de queda, no, además invitaban al coronavirus a quedarse, a que siguiera pululando entre nosotros, tirándose piedras contra su propio tejado, cuando se supone que, de acuerdo con las cifras del desempleo, el 40% de los que saltaban, brincaban y brindaban, están en paro, y si la pandemia sigue generando múltiples problemas socioeconómicos, además de los sanitarios, todos ellos, a su vez, al favorecer el desempleo, les perjudica directamente.

Y es que el estado de alarma acabó, pero la pandemia no se fue esa noche, al contrario, se quedó, y la noche-madrugada del 9 de mayo probablemente generó nuevos contagios, porque lo cierto es que el coronavirus sigue vivito y coleando, ante el estupor de los trabajadores sanitarios de nuestro país, como los del Hospital Clínico de Barcelona que observaron el botellón espontáneo que esa noche se organizó delante de sus ojos por jóvenes que, obviamente, por su edad, estaban sin vacunar, con la posibilidad, al regresar a sus casas, de contagiar a sus familiares cercanos no tan jóvenes.

Las carreras delante de la policía madrileña en el barrio de Malasaña y el jolgorio en la siempre animada alameda sevillana de Hércules han causado miedo e indignación a la población en general, mientras durante varias horas los centros de Barcelona, Madrid, y de otras muchas ciudades de España, se convirtieron en macro fiestas, no de fin de año, pero casi.

Cada vez más gente joven ingresa en la UCI de nuestros hospitales, y ojalá que no, pero es posible que en unas semanas, de acuerdo con el periodo de incubación del coronavirus, asistamos a un aumento de los contagios y a una posible quinta ola cuando por la COVID-19 ya superamos las 79.000 personas fallecidas en España y 750 en Canarias.

Afortunadamente, el ritmo de vacunación se mantiene, de tal forma que cuando finalice la del grupo de 60 y más años se continuará con el grupo de 50-59. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha acordado priorizar la vacuna a grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, discapacidad intelectual o enfermedad mental severa.

En Canarias ha surgido una dificultad, cual es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no permitir aplicar ni el toque de queda ni el cierre perimetral como pretendía el Gobierno canario, matizando el TSJC que una medida no ratificada judicialmente ni es eficaz ni puede ser aplicada, añadiendo que su decisión de no aprobar las medidas anti COVID propuestas por el Gobierno de Canarias no precisa de aclaración, con lo que, al no haber toque de queda, no hay limitación a la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, pero sí se limita el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, ya sea en espacios públicos o privados, cerrados o al aire libre, al tiempo que los locales de hostelería y restauración amplían su cierre hasta las 00:00, una hora más que hasta ahora en las islas que, como Tenerife, se encuentran en el nivel 2 de alerta.

Al dar por perdido el toque de queda, el Gobierno canario prioriza el cierre perimetral para restringir la movilidad entre las islas que puedan subir a los niveles 3 y 4, dado que la limitación de la comunicación interinsular resulta fundamental para frenar la pandemia.

En cualquier caso, resulta evidente que las desescaladas bruscas han beneficiado al coronavirus, pero no a la ciudadanía. Así que, a cuidarnos a tope, a vacunarnos cuanto antes, y a seguir con la mascarilla, la distancia entre personas, el lavado frecuente de manos y el máximo de ventilación.¡