“Si yo me callo, ellos ganan”. Así tutea al miedo, porque para contarlo con honestidad hace falta sentirlo. Cuando respiras la violencia en su máxima expresión sientes esa extraña sensación llamada tristeza ajena, un mal que te quiebra y te recuerda la vulnerabilidad de la nobleza. Tanta sangre, tanto drama para contar. Ha tenido que salir tres veces de su país para salvar la vida. Su piel relata la extorsión, agresiones y amenazas a las que ha sido sometida por demostrar la teoría aristotélica de la verdad. Sus columnas rasgan las caretas de la libertad y acentúan los retratos de las palabras. Una investigación sobre la presunta violación de cinco menores indígenas por parte del ejército colombiano le costó la visita de un sicario. Es el objetivo de agentes estatales y exparamilitares que ven en sus letras la visibilidad opaca de la impunidad. La golpearon, y en posición fetal le sacaron el aire del estómago a patadas. Repetía el mismo mantra “si yo me callo, ellos ganan”. No podía respirar. Dos hombres le pusieron pegamento industrial en el pelo para humillarla. Hace unos días, sintonicé Radio Nacional de España para escuchar su testimonio, tan demoledor como realista, tan descarnado como revelador. Se llama Andrea Aldana y le duele su país. Entra en los territorios disputados por paramilitares, narcos y campesinos que reclaman su tierra para contar historias. El riesgo vale la pena cuando amas el periodismo regional y no te fías de las fuentes oficiales, sin embargo, alterar el orden establecido conlleva el peaje que pagan las mujeres valientes como Andrea. Ella representa a las que no se callan frente al ruido del poder. Desde los territorios rurales colombianos ha cubierto con coraje e integridad el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y sus consecuencias en el país. Necesitaba coger aire y extrañar en la distancia a su querida Colombia. Desde hace unos meses se encuentra en España tras ser seleccionada por un programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos de Reporteros Sin Fronteras España. Su foto pixelada a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid evidenciaba el peligro de ejercer el periodismo en un país donde darle voz al vulnerable puede costarte muy caro. Andrea repite con pasión que vale la pena, a la vez quecon una sencilla reflexión explica el origen del problema en Colombia: la tenencia de la tierra y la barbarie política entre el partido liberal y el conservador. Y los campesinos en el centro del debate. “La hoja de coca es el principal sustento de los campesinos colombianos. Con un kilo de pasta de coca el agricultor gana mil euros; con un saco de papas tres euros”. Es casi una obligación leer los trabajos de Andrea Aldana para comprobar que hay una realidad vigente más allá de la ligereza de nuestra zona de confort, porque al fin y al cabo, hay muchas Colombiasen nuestra sociedad. Leí una vez que siempre lleva una libreta con anotaciones de sus lecturas, con dibujos que representan a su alter ego: una muñequita que hace gestos. Durante dos meses al año, abandona todo lo que hace y viaja para conseguir los mejores relatos. De lo que sí estoy seguro es de que retrata como nadie. En su Twitter compartió un mensaje de la activista Francia Márquez que resume la situación política de Colombia: “A nosotros nos pusieron a aguantar hambre toda la vida y nunca les importó. Pero hoy, los que nunca han aguantado hambre, lo han vivido en carne propia (...) Vándalos son los que no abren las puertas de las universidades públicas para todos los colombianos”. Más como Andrea Aldana. Más retratos honestos de la realidad.

@luisfeblesc